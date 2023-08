Dany Mota Carvalho in biancorosso fino al 2027. Per la gioia dei tifosi, l’attaccante portoghese ha prolungato con l’Ac Monza fino al 30 giugno 2027.

Serie A: Dany Mota Carvalho al Monza fino al 2027, 104 presenze finora in biancorosso

Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, è stato tra i protagonisti della doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Finora ha collezionato 104 presenze e 26 reti, tra cui la prima storica segnata dal Monza in Serie A, il 13 agosto 2022 contro il Torino. E un numero imprecisato di sorrisi che lo hanno fatto entrare nel cuore degli appassionati. “Complimenti Dany!”, commenta la società in una nota.