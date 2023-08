Calcio, buon pareggio del Monza contro l’Everton: a rete Colpani e Mota

Dal Moccagatta di Alessandria al Goodison Park di Liverpool il passo è stato breve, brevissimo, per il Monza che, saltata l’amichevole di sabato in Piemonte con la Sampdoria, ha subito rimediato l’impegno volando martedì 1 agosto in Inghilterra per un test a porte chiuse ma dal sapore internazionale con l’Everton, seconda squadra della città industriale del Merseyside. E la squadra di Palladino non ha per niente sfigurato.

Calcio, amichevole del Monza contro l’Everton: buona figura per l’undici di Palladino

Dopo un primo tempo in cui hanno controllato il possesso e colpito un palo con Colpani, i biancorossi sono andati in vantaggio ad inizio ripresa con una punizione dello stesso trequartista classe ‘99. Poi la rimonta dell’Everton; primo gol su una bella azione conclusa da Dobbin e secondo su errore della difesa di cui ha saputo approfittare Maupay. Alla fine è stato Mota Carvalho a rimettere il match in parità sul 2-2.

Tante le indicazioni portate a casa da Palladino dopo il match: innanzitutto la sua squadra si dimostra di livello europeo. È vero, l’Everton l’anno scorso si è salvato solo nelle ultimissime giornate, disputando buona parte della Premier League nella zona rossa, ma rimane pur sempre una formazione con tanti nomi di alto profilo, come il nazionale belga Onana o il recente acquisto Danjuma o ancora una coppia d’attaccanti di totale affidamento come Calvert Lewin-Maupay.

Monza a Liverpool, in campo titolare Gagliardini

Altro fattore da tenere in conto: l’Everton è più avanti nella preparazione, la Premier sta ormai per cominciare. Dimostrazione sono i soli tre cambi operati dall’allenatore inglese, che inizia a mettere in ritmo i suoi per il debutto con il Fulham. Lato Monza, Palladino ha scelto la formazione di sicurezza vista l’anno scorso al netto dell’assenza di Pablo Marì e delle scelte in attacco ancora da fare, con Maric preferito a Petagna in attesa di notizie nel ruolo dal mercato. Dei nuovi ha giocato titolare Gagliardini e c’era d’aspettarselo, gli altri sono entrati nella ripresa e Kyriakopoulos è stato schierato braccetto di sinistra in difesa.

Everton-Monza 2-2 (0-0)

Marcatori: st 7’ Colpani, 25’ Dobbin, 31’ Maupay, 33’ Mota

Everton (4-2-3-1): Virginia; Higgins (30’pt Welch), Godfrey, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Onana; Onyango, Dobbin, Danjuma (32’st Kouyate); Calvert Lewin (1’st Maupay). A disp.: Crellin, Astley, Hunt, Okoronkwo. All:: Dyche

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (17’st Cittadini), Caldirola (43’st Bettella), Carboni A. (28’st Carboni F.); Ciurria (28’ st Birindelli), Gagliardini (43’st Bondo), Pessina (17’st Machin), Carlos Augusto (28’st Kyriakopoulos); Colpani (28’st Carboni V.), Caprari (28’st Mota); Maric (17’st Petagna). A disp.: Lamanna, Mazza, Pereira, Sampirisi, Vignato, Diaw. All.: Palladino.