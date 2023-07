Calcio: Vignato del Monza campione d’Europa Under 19, come mister Palladino nel 2003

C’è un nuovo Campione d’Europa in casa Ac Monza, dopo capitan Pessina. È Samuele Vignato che ha vinto il titolo continentale con l’Italia Under 19 riportandolo in azzurro dopo 20 anni.

Come nel 2003, l’Italia in finale ha superato il Portogallo per 1-0 con rete decisiva di Kayode nel primo tempo. E nel 2003 in azzurro c’era mister Raffaele Palladino, che ha quindi doppio motivo per gioire della vittoria del suo giocatore.

Per l’Italia una bella rivincita dopo il 5-1 subito dagli avversari nel girone di qualificazione.

Calcio: Vignato del Monza campione d’Europa Under 19, un gol importante in semifinale

Per Vignato un campionato in evidenza: suo il gol che in semifinale aveva sbloccato il risultato (due in tutto nella manifestazione) contro la Spagna, alla fine battuta 3-2 (reti di Pisilli e Lipani).

Calcio: Vignato del Monza campione d’Europa Under 19, i complimenti della società

L’attaccante ha ricevuto i complimenti dell’Ac Monza, del mister e del vicepresidente vicario e amministratore delegato Adriano Galliani.