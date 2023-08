Serie A: arriva anche D’Ambrosio, sette nuovi acquisti per il Monza. E il sogno è Zapata

Dopo un mese di mercato, sono già sette gli acquisiti del Monza. Alcuni a titolo definitivo, come l’acquisto delle prestazioni di Izzo dal Torino (tre anni di contratto per l’ex granata) o come gli ingaggi degli svincolati Gagliardini e D’Ambrosio (entrambi dall’Inter, entrambi con un contratto annuale rinnovato automaticamente di un altro anno con la salvezza), altri invece in prestito secco come Cittadini dall’Atalanta, Valentin Carboni dall’Inter o il portiere Gori dalla Juventus, infine c’è anche un obbligo di riscatto come quello di Kyriakopoulos dal Sassuolo.

Serie A: i riscatti obbligatori, compreso quello del capitano

Vanno poi considerati i riscatti obbligatori di Cragno (poi andato in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo), Pessina, Petagna, Caprari e Pablo Marì che, se non possono essere considerati nuovi acquisti, senz’altro peseranno sul bilancio per la loro importanza economica da circa 40 milioni di euro. Sono tutte operazioni estremamente funzionali: tanti innesti di esperienza in ruoli in cui, come prima caratteristica, Palladino richiede solidità.

Serie A: le caratteristiche di chi è arrivato

Gori arriva dopo anni da protagonista in B e coprirà le spalle a Di Gregorio. Dietro Izzo già lo si conosce, mentre Cittadini è un giovane interessante nell’orbita delle nazionali di categoria. D’Ambrosio – ufficializzato mercoledì 3 agosto – e Kyriakopoulos invece forniscono, oltre che esperienza, anche la possibilità di essere schierati in due ruoli differenti, sia da terzi di difesa (i famosi braccetti che tanto sono importanti nel gioco del tecnico promosso dalla Primavera nel settembre del 2022), sia da esterni di centrocampo con compiti diversi, magari più di contenimento rispetto ai titolari. Si tratta di opzioni, alternative, ma assolutamente di livello e di garanzia.

Serie A: mister Palladino su Gagliardini

Su Gagliardini si è già espresso Palladino: «È super motivato. Quasi devo frenarlo perché va a duemila all’ora. Sono contento sia accompagnato da un po’ di diffidenza, farà ricredere in molti».

Preso di fatto per sostituire Sensi nello scacchiere tattico, non ha lo stesso palleggio ma può aggiungere una fisicità importante che aiuta sempre nella lotta alla salvezza.

Serie A: attesa per la coppia giovane Valentin Carboni-Vignato

Davanti per ora l’unico innesto, oltre ai tanti già in rosa tutti da valutare, è quello di Valentin Carboni. L’estro non manca al trequartista classe 2005 scuola Inter, dovrà trovare nel percorso la voglia e la costanza per incidere da subito. Al momento il titolare sembra Colpani e in quella zona c’è anche Mota Carvalho in caso di tridente, ma le opzioni giovani Carboni e Vignato sembrano pronti ad esplodere.

Serie A: cosa manca ancora? Il sogno è Zapata

Cosa manca ora al Monza? Se lo chiedono i tifosi, sognando gli ultimi giorni di mercato, i giorni del condor. Intanto in settimana c’è stato un incontro con Antunovic per definire la posizione dell’attaccante dell’Hajduk Spalato protagonista in Youth League. Alla rosa mancherebbero un centrocampista di contenimento, e piace sempre moltissimo Rovella della Juventus, ma se non dovesse arrivare ci sarebbe già pronto – con caratteristiche diverse – Miretti sempre dalla Vecchia Signora, e poi un centravanti da affiancare a Petagna per il ruolo di titolare. Il sogno è Zapata dall’Atalanta, ma i bergamaschi hanno venduto molto nel reparto e non vogliono privarsi del centravanti colombiano alle condizioni proposte dal Monza.