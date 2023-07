Calcio: i tifosi locali protestano, Monza-Sampdoria non si giocherà ad Alessandria

L’amichevole tra Monza e Sampdoria in programma il 30 luglio non si giocherà ad Alessandria come inizialmente previsto. A confermarlo è il presidente della società locale Enea Benedetto, dopo che i tifosi dei “Grigi” avevano alzato i toni negli ultimi giorni schierandosi contro l’eventualità che il Moccagatta potesse ospitare la partita.

Monza: i tifosi locali protestano, il presidente “chiude” il Moccagatta

Lo fa attraverso il suo profilo social personale: «Per rispetto dei nostri tifosi ed a tutela della gradinata nord, abbiamo comunicato agli organizzatori che la partita amichevole Monza-Sampdoria non si svolgerà nello Stadio Moccagatta di Alessandria. Per me questo luogo è più di uno Stadio, è un Tempio della storia sportiva italiana pertanto dobbiamo tutelarlo e rispettarlo sempre».

Monza: i tifosi locali protestano, all’annuncio del match mancava solo l’ufficialità

La notizia arriva un po’ inattesa, tanto che il Monza sembrava ormai pronto ad annunciare data e orario dell’evento. Lo stesso Adriano Galliani, a margine della prima amichevole estiva con il Nuova Camunia disputata sabato aveva diffuso per primo la data del match. L’annuncio viene dunque rimandato, in attesa di confermare una nuova disponibilità per il campo da gioco.