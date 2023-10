Serie A: il Papu Gómez subito convocato per Sassuolo-Monza

“Il Papu l’ho trovato intanto un campione di testa, oltre che in campo, un fantasista dal talento incredibile, che ha avuto un percorso che l’ha fermato: va ricondizionato, ma ha grande motivazione, grande voglia, verrà convocato nella partita“. E la partita è la sfida di lunedì 2 ottobre in trasferta a Sassuolo per il campionato di Serie A: a parlare è mister Palladino, l’allenatore del Monza che domenica, dopo l’ultimo allenamento prima della partita in programma alle 18.30, ha parlato ai giornalisti delle novità.

Papu Gomez, argentino campione del mondo di 35 anni arrivato da pochi giorni a Monzello, che “ha portato energia positiva al gruppo”, dice l’allenatore che non nasconde come la trasferta sia difficile: “Berardi, certo, ma il Sassuolo non è solo lui: hanno tanti giocatori forti in mezzo al campo, è una squadra che gioca bene al calcio, ha fatto grandi risultati con grandi squadre e non è un caso. Poi ovviamente Berardi oggi è uno degli attaccanti esterni più forti in A”.

Serie A, Palladino: con Sassuolo serve la partita perfetta

E ancora: “Ci serve partita perfetta, affrontare il Sassuolo è complicato oggi ci serve partita di grande spessore” dice Palladino, avvertendo però di avere visto un’ottima squadra in allenamento, “con il fuoco negli occhi”. Magari potrà già essere di quel fuoco Gomez, che “dobbiamo mettere in condizione di darci una mano: mi aspetto che faccia quello che sa fare, ma è un campione, conosce il sistema di gioco, è versatile e già in allenamento ha fatto cose belle senza dirgli nulla, i grandi campioni trovano loro le soluzioni in campo”.

Serie A, il Monza: Colpani? Ancora una step per grandi club e nazionale

Tra le migliori performance del primo scorcio di campionato, c’è Colpani. “In azzurro? Non è ancora pronto per il grande salto” dice Palladino, che si augura per il suo giocatore tanta strada: “Lui lo sa, quello che manca è il percorso che potrà con noi quest’anno, gli manca ancora uno step, il mio obiettivo è di arrivare a fine campionato con lui pronto per un grande club e, perché no, la nazionale”.

Un Monza palestra di campioni, che forse ha bisogno di una sua palestre. “Io sono favorevole alle under 23, come fa la Juventus per esempio: il salto dalla Primavera alla prima squadra oggi è troppo ampio e i giocatori fanno fatica ad ambire alla Serie A. Se possono fare uno step di mezzo, lo possono fare con l’under 23, così crescono in un campionato di livello più alto e poi magari riescono a fare il passaggio dalla Lega pro alla Serie A. Noi abbiamo tanti giocatori bravi in Primavera e credo che i risultati non siano veritieri: ci sono giocatori importanti, mi auguro che nel percorso di questo campionato qualcuno possa già iniziare a venire in Serie A“.