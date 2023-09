Serie A, Monza-Bologna LIVE 0-0: gol annullato a Mota Carvalho per fuorigioco

🟨 36′ Ammonito Thiago Motta per protesta.

🟨 35′ Ammonito Ciurria per un fallo commesso su Aebischer.

🔴🔵 39′ Corner del Bologna: batte Saelemaekers per il colpo di testa, in mischia, di Ferguson che manda sul fondo.

🟨 35′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Saelemaekers.

🔄 33′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colombo e Colpani entrano Maric e Machin.

🔄 30′ Cambio nel Bologna: al posto di Zirkzee entra Van Hooijdonk.

⚪🔴 27′ Azione in bello stile del Monza: Birindelli scambia con Colpani e crossa al centro, arriva Vignato in scivolata che sfiora il primo gol in Serie A spedendo la sfera a lato di poco.

🟨 25′ Ammonito Vignato per un fallo commesso su Saelemaekers.

🔴🔵 18′ Zirkzee scambia con Saelemaekers e va alla conclusione, blocca centralmente Di Gregorio.

🔄 22′ Cambio nel Monza: al posto di A. Carboni entra Pablo Marí.

🔄 19′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos e Mota Carvalho entrano Birindelli e Vignato.

🔴🔵 18′ Iniziativa di Ndoye con un traversone che sibila accanto all’incrocio dei pali.

🔴🔵 17′ Corner del Bologna: batte Saelemaekers, flipper in area, Beukema calcia da due passi, contrastato da Caldirola, Di Gregorio controlla senza problemi.

🔄14′ Ben quattro cambi nel Bologna: al posto di Orsolini, Karlsson, Lykogiannis e Di Silvestri entrano Ndoye, Saelemaekers, Corazza e Kristiansen.

⚪🔴 11′ Buona occasione per il Monza: Kyriakopoulos semina panico sulla sinistra e crossa al centro, toccano la sfera Colombo prima e Colpani poi, sopraggiunge Mota Carvalho che calcia con un sinistro velenoso ma non angolato, Skorupski sventa il pericolo prodigiosamente.

⚪🔴 6′ Monza in contropiede: percussione di Colpani per vie centrali e bordata dai trenta metri che si spegne sul fondo. Inizio di secondo tempo paicevole.

🔴🔵 6′ Sul ribaltamento di fronte ci prova Zirkzee con una rasoiata angolata, Di Gregorio è attento e si si distende sulla sua destra bloccando la sfera.

⚪🔴 5′ Su azione da corner la palla giunge a Kyriakopoulos che si fa vedere con una bordata da fuori area col sinistro che non inquadra lo specchio della porta.

🔴🔵 2′ Pronti, via. Bologna in rete dopo appena due minuti. Zirkzee recupera la sfera e la consegna a Lykogiannis, palla in area per l’incornata di Ferguson che realizza. Tutto fermo per il presunto fallo di Zirkzee su Caldirola. Si rimane sullo 0-0.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

⏳​ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Monza e Bologna sono ancora sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Da segnalare la rete annullata a Mota Carvalho al 16′ per un fuorigioco millimetrico e due grandi occasioni per parte alla mezzora di gioco.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🔴🔵 41′ Angolo per il Bologna: calcia Orsolini e svetta Ferguson che si lamenta di una trattenuta. Controlla Di Gregorio.

👁‍🗨 Due ghiotte occasioni per entrambe le squadre nel giro di un minuto.

🔴🔵 34′ Azione in contropiede del Bologna con Zirkzee che serve Orsolini che prende la mira e calcia col sinistro da posizione favorevole, dice di no Di Gregorio che smanaccia.

⚪🔴 33′ Lancio col contagocce di Mota Carvalho sulla destra per Ciurria serve al centro Colombo che colpisce in scivolata, Skorupski chiude bene lo specchio.

🔴🔵 32′ Karlsson sguscia tra due maglie in area biancorossa, grande intervento difensivo di Carboni che evita guai perggiori.

⚪🔴 28′ Angolo per il Monza: batte subito Colpani, palla per Mota Carvalho che crossa al centro, interviene Zirkzee di testa che allontana.

⚠️ 16′ RETE ANNULLATA per fuorigioco: segnalato l’offside di Mota Carvalho al momento del cross di Colpani. Si resta sullo 0-0.

⚪🔴 15′ Monza in vantaggio al primo tiro in porta del match: traversone con l’esterno sinistro di Colpani per l’inzuccata di Mota Carvalho che insacca in rete.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO IL MONZA ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 13′ Angolo per il Monza: mette al centro Pessina, allontana la retroguardia felsinea.

🟨 12′ Ammonito Orsolini per un commesso su Mota Carvalho che blocca un’azione in contropiede.

👁‍🗨 Nessun tiro in porta nei primi dieci minuti di gioco.

🔴🔵 8′ Zirkzee si incunea in area di rigore ma è provvidenziale l’intervento di Pessina che recupera il pallone e svanisce così una potenziale azione di marca rossoblù.

⚪🔴 6′ Primo affondo del Monza: Colpani entra in area e mette al centro, la spizza Aebischer che allontana la sfera.

🔴🔵 3′ Angolo per il Bologna: batte Orsolini, svetta di testa Aebischer, controlla senza patemi Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

👁‍🗨 Bellissima coreografia della curva biancorossa “Davide Pieri” per omaggiare i 5 anni di presidenza Berlusconi: “28 settembre 2018-2023: 5 anni di gloria e passione. Grazie Berlusconi”.

C’è Monza-Bologna all’U-Power Stadium e si gioca in un giorno speciale: il 28 settembre ricorrono i cinque anni dall’acquisto della società da parte di Fininvest.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Pablo Marí, Maric, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini, Vignato. All. Raffaele Palladino.

🔴🔵 BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, El Azzouzi, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Ndoje, Bonifazi, Kristiansen, Corazza, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski. All. Thiago Motta.

Serie A, Monza-Bologna: fischio d’inizio alle 18.30

Il turno infrasettimanale, sesta giornata di Serie A, mette di fronte due squadre partite con una vittoria e un paio di pareggi importanti (i rossoblù hanno fermato sia Juve che Napoli), entrambe con qualche difficoltà in zona gol. Il Monza arriva dall’1-1 contro la Lazio all’Olimpico ma nel frattempo ha perso il suo numero 10 Gianluca Caprari, e non per poco dopo gli esami strumentali. Si gioca alle 18.30.