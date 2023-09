Serie A, Lazio-Monza finisce 1-1: Gagliardini replica a Immobile, grande prestazione dei bagai

⏳​ Finisce il match allo stadio “Olimpico” di Roma: Lazio e Monza si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Grande partita della formazione di mister Palladino che trova la continuità ma che avrebbe meritato la vittoria per quanto prodotto in campo, in termini di prestazione, possesso palla e tiri totali (16-8 per i biancorossi). Secondo pareggio consecutivo per la squadra brianzola che sale a quota 5 punti in classifica. I bagai torneranno in campo giovedì, all’U-Power Stadium alle ore 18:30, contro il Bologna di Thiago Motta per il turno infrasettimanale.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🟨 88′ Ammonito Rovella per un fallo commesso su Birindelli.

⚪🔵 88′ Disimpegno errato di D’Ambrosio che regala la sfera a Immobile che si destreggia in area di rigore per andare alla conclusione ma viene anticipato da Di Gregorio che tocca il pallone allontanando il pericolo.

🔄 84′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Colombo entrano Akpa Akpro e Maric.

🔄 78′ Cambio nel Monza: al posto di Ciurria entra Birindelli.

🔄 77′ Doppio cambio nella Lazio: al posto di Cataldi e Zaccagni entrano Rovella e Pedro.

⚪🔴 75′ Tiro velenoso di Kyriakopoulos, da fuori area, sul quale Provedel si supera smanacciando in corner. Secondo grande intervento dell’estremo difensore biancoceleste.

⚪🔴 72′ Ci riprova Colpani, questa volta spedendo fuori il pallone.

⚪🔴 71′ Occasione Monza: Kyriakopoulos per vie centrali serve Colpani che mira all’incrocio col suo sinistro a giro ma Provedel gli nega la gioia del gol con un intervento prodigioso.

🔄 69′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Izzo e Mota Carvalho entrano D’Ambrosio e Vignato.

⚪🔴 66′ Traversone di Gagliardini, in verticale, a trovare Ciurria che colpisce con la nuca, palla alta.

⚪🔴 59′ Monza pericoloso in contropiede: Mota Carvalho allarga il fronte a sinistra per Kyriakopoulos, cross dell’ex Sassuolo per il colpo di testa di Colombo che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔵 58′ Corner di Cataldi ad imbeccare l’incornata del neo entrato Vecino con la sfera che sorvola la traversa.

⚪🔵 57′ Lazio vicinissima al vantaggio con un palo colpito da Immobile con un destro al volo velenoso dall’interno dell’area di rigore.

🔄 56′ Triplo cambio nella Lazio: al posto di Hysaj, Guendouzi e Isaksen entrano Pellegrini, Vecino e Felipe Anderson.

⚪🔵 54′ Buona trama di gioco della Lazio: dalla destra Immobile serve Zaccagni, il quale premia l’inserimento di Luis Alberto che calcia di potenza dal limite dell’area di rigore, palla a lato.

⚪🔴 50′ Risponde subito il Monza: Ciurria ispira la staffilata di fuori area, col destro, di Gagliardini con il pallone che finisce a fil di palo.

⚪🔵 49′ La prima azione degna di nota del secondo tempo è di Zaccagni che colpisce con un destro a giro che sibila vicino all’incrocio dei pali.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA!

⏳ Finisce il primo tempo allo stadio “Olimpico” di Roma. Lazio e Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1: sblocca la partita la formazione di Sarri al 13′ con un rigore trasformato da Immobile; risponde la squadra ospite al 36′ con un gol realizzato da Gagliardini. Gara intensa, divertente e aperta a qualsiasi risultato.

⚪🔴 46′ Cross dal fondo di Ciurria per il colpo di testa in tuffo di Mota Carvalho che non inquadra la porta.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🟨 40′ Ammonito Mota Carvalho per un fallo commesso su Immobile.

🟨 38′ Ammonito Izzo per un fallo commesso su Zaccagni.

⚪🔴 36′ Capitan Pessina serve Ciurria sulla destra che mette al centro la sfera, la sporca Patric ma non basta perché sopraggiunge Gagliardini in area di rigore che insacca col piattone sinistro siglando il gol del meritato pareggio. Prima rete in maglia biancorossa per il centrocampista ex Inter e Atalanta.

⚽️ GOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️

⚪🔵 31′ Triangolo sull’asse Immobile-Guendouzi con quest’ultimo che va alla conclusione, si immola Pablo Marí ma il gioco è fermo per offside.

⚪🔴 23′ La formazione di Palladino aumenta i giri del motore: traversone dalla sinistra di Kyriakopoulos per l’inzuccata ravvicinata di Ciurria che manda incredibilmente a lato.

⚪🔴 19′ Prova a reagire il Monza. Ci prova Colombo con un sinistro a giro che termina di poco fuori.

⚪🔴 18′ Azione corale brianzola: Colpani libera bene Ciurria sulla destra, palla al centro per Gagliardini che la spizza per il tap-in sotto porta di Mota Carvalho che deposita in rete a porta sguarnita. Tutto fermo, però, per fuorigioco. Posizione irregolare di Mota Carvalho che nel momento clou è al di là di Hysaj.

🧐 Seconda rete in campionato, in questa stagione, per Ciro Immobile.

⚪🔵 13′ Immobile non sbaglia dagli undici metri spiazzando Di Gregorio. Schiodato il punteggio dell’Olimpico: LAZIO 1 – MONZA 0

⚽️ GOL DELLA LAZIO ⚽️

⚪🔵 12′ RIGORE PER LA LAZIO: Zaccagni entra in area di rigore e viene falciato da Ciurria. Non ci sono dubbi per Abisso che indica subito il dischetto.

⚪🔴 8′ Filtrante di Colpani per Colombo che fa partire un diagonale col destro che sorvola la traversa. Gara piacevole.

⚪🔵 7′ Iniziativa di Zaccagni che scatta sull’out di sinistra ed entra in area di rigore, Di Gregorio lo anticipa in uscita bloccando la sfera.

⚪🔴 2′ Il primo sussulto dell’incontro è di marca biancorossa con una conclusione centrale di Ciurria, ben controllata da Provedel.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica.

🔘​ Dirige l’incontro il Sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Federico Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Federico La Penna di Roma 1. VAR: Luca Pairetto di Nichelino (To). AVAR: Gianluca Manganiello di Pinerolo (To).

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione Lazio: nello scacchiere biancoceleste Isaksen vince il ballottaggio con Felipe Anderson per un posto nel tridente assieme agli intoccabili Immobile e Zaccagni; prima gara da titolare per l’ex Marsiglia Guendouzi mentre Lazzari, per la terza volta consecutiva, parte dalla panchina così come l’ex di turno Rovella, 25 presenze nella scorsa stagione in maglia biancorossa.

🧐 Scelte di formazione Monza: tra i brianzoli sono assenti lo squalificato Caldirola (titolare l’ex Venezia Carboni) e gli indisponibili Caprari e Bettella; si rivede in campo dal 1′ Kyriakopoulos e, di conseguenza, Ciurria torna a sgroppare sulla corsia di destra; in attacco fiducia a Colombo, supportato da Colpani e Mota Carvalho; recuperato D’Ambrosio che parte dalla panchina.

Nella quinta giornata di Serie A, sabato 23 settembre, il Monza di mister Palladino fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Fischio di inizio, allo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔵 LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Vecino, Kamada, Felipe Anderson, Pedro, Casale, Castellanos, Basic, Lazzari, Gila, Rovella. All. Maurizio Sarri.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Maric, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini, Vignato. All. Raffaele Palladino.