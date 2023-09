Serie A: Colpani fa 100, premiato alla vigilia di Monza-Bologna. I convocati e le modifiche alla viabilità

Giornata speciale per l’Ac Monza alla vigilia del match infrasettimanale col Bologna, valido per la sesta giornata della Serie A e in programma alle 18.30 di giovedì 28 settembre all’U-Power Stadium.

Dopo l’allenamento, l’mministratore delegato Adriano Galliani ha premiato Andrea Colpani per le 100 gare ufficiali giocate in biancorosso. Un traguardo speciale, che il “Flaco” ha raggiunto nella partita di sabato 23 settembre contro la Lazio all’Olimpico (1-1).

Dopo aver riunito tutta la squadra, Adriano Galliani ha donato a Colpani una medaglietta celebrativa e una maglia speciale col numero 100.

Serie A: i convocati per Monza-Bologna all’U-Power Stadium

Al termine della rifinitura pomeridiana invece, mister Palladino ha convocato i 26 giocatori per la partita.

La lista completa: 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.

Serie A: giovedì c’è Monza-Bologna alle 18.30, attenzione alla viabilità in zona stadio

Dalle ore 14.30 sono previste modifiche alla viabilità in viale Stucchi, Sicilia e vie limitrofe allo stadio per garantire l’afflusso dei tifosi in sicurezza.

I bus Z206 e Z314 cambiano il percorso da 4 ore prima dell’inizio della partita in giorno feriale fino al termine del servizio.

I bus Z206 fanno capolinea in via Poliziano anziché Della Robbia. Oltre al capolinea, saltano anche le fermate via Sicilia/Usuelli, via Cantalupo/via Robbia (direzione Ospedale San Gerardo) e via Tiepolo/Della Robbia (direzione Monza/Della Robbia).

I bus Z314 in entrambe le direzioni, deviano e saltano le fermate tra SP13/via D’Azeglio e via Cederna/via Canesi. Non percorrono viale Sicilia. I bus passano in via Correggio, via Libertà, Sp 2 e Sp 3. Fanno le fermate che si trovano lungo il percorso alternativo (con linee Z321 e Z323).