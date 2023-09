Monza-Bologna 0-0, le pagelle: nessuna eccellenza, partita solida

MONZA-BOLOGNA 0-0

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6.5; Izzo 6, Caldirola 6.5, A. Carboni 6 (22’st Pablo Marì 6); Ciurria 6, Pessina 6.5, Gagliardini 6, Kyriakopoulos 6 (18’st Birindelli 6); Colpani 6.5 (33’st Machin n.g.), Mota Carvalho 6 (18’st Vignato 6); Colombo 5.5 (33’st Maric n.g.). A disp. Gori, Sorrentino, Donati, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, V. Carboni, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini. All. Palladino 6

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski 6, De Silvestri 6 (14’st Corazza 6), Beukema 6, Calafiori 6.5, Lykogiannis 6 (14’st Kristiansen 6); Aebischer 6, El Azzouzi 6; Orsolini 5.5 (14’st Ndoye 6), Ferguson 6, Karlsson 5.5 (14’st Saelemaekers 5); Zirkzee 6.5 (30’st Van Hooijdonk 6). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Bonifazi; Fabbian, Urbanski. All. Thiago Motta 6

Di Gregorio 6.5 Decisivo su Orsolini nella miglior occasione chiara del Bologna, sotto controllo nel resto dei palloni giocati di mani e piedi

Izzo 6 Thiago Motta gli mette addosso esterni a ripetizione, lui non si fa troppi problemi e limita le azioni pericolose dal suo lato

Caldirola 6.5 Energico in anticipo su Zirkzee che prova a portarlo lontano dall’area, lui accetta la sfida e ne esce senza soccombere

Carboni A. 6 Se la gioca faccia a faccia con gli avversari e conferma la grande crescita rispetto all’anno scorso (22’st Pablo Marì 6 Entra in un finale in cui c’è da controllare e non si fa impressionare dall’abbozzo di pressione emiliana)

Ciurria 6 Corre sulla fascia, sfodera anche un paio dei suoi assist, ma questa volta i compagni non aiutano la sua prestazione

Pessina 6.5 Recupera una quantità industriale di palloni e riparte anche con efficacia

Gagliardini 6 Oggi più preoccupato del contenimento non trova grandi inserimenti che avrebbero potuto cambiare la partita

Kyriakopoulos 6 Va a sprazzi, un po’ è pericoloso, un po’ è remissivo, non demerita ma non brilla (18’st Birindelli 6 Punta il fondo e cerca il traversone, sbattendo spesso sugli avversari)

Colpani 6.5 Tira fuori dal cappello una trivela che manda in porta Mota Carvalho con eleganza, ma è tutto invalido per fuorigioco. Peccato, gran giocata (33’st Machin n.g.)

Mota Carvalho 6 Conclude più dei compagni verso la porta, sbatte sulla difesa e su Skorupski. In fuorigioco di una rotula sul gol annullato (18’st Vignato 6 Entra e prova a metterci tecnica, a volte troppo leggero in protezione)

Colombo 5.5 Sembra in serata, però si spegne subito (33’st Maric n.g.)

Palladino 6 Forse si accontenta del pareggio, forse non aveva grandi risorse per provare a vincerla. Ma rimane imbattuto per la terza gara di fila