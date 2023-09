Serie A: Papu Gomez è del Monza, in arrivo in Brianza

Come un fulmine a ciel sereno, dopo averlo tanto inseguito nelle ultime settimane, con smentite e controsmentite del caso, alla fine il Monza ha deciso di ingaggiare dal mercato degli svincolati Alejandro “Papu” Gomez.

Serie A: Papu Gomez è del Monza, atteso per venerdì

Il campione del Mondo in carica con l’Argentina (primo iridato nella storia del calcio in città) dovrebbe arrivare in Brianza già venerdì, per le visite di rito e la firma sul contratto, del quale ancora non sono disponibili i dettagli.

Serie A: Papu Gomez è del Monza, ha vinto il Mondiale e l’Europa League col Siviglia

Giocatore certamente di alto livello, nell’ultima stagione, oltre al Campionato del Mondo in Qatar, ha vinto anche l’Europa League con il Siviglia nella finale di Budapest con la Roma.

Non ha collezionato grandi numeri nell’ultimo anno, ma tutti hanno ancora in mente lo strabiliante trequartista visto con la maglia dell’Atalanta nei migliori anni, quelli dell’esplosione, della formazione bergamasca.

Serie A: Papu Gomez è del Monza, colpo importante con Caprari assente per mesi

Calciatore di grande talento, classe ‘88 e 35 anni già compiuti, rimane un colpo importante, in questo momento della stagione, da un mercato degli svincolati che, oggettivamente, non è che offrisse chissà che cosa di meglio. Pesa ovviamente sulla decisione, la lunga assenza di Caprari, operato al crociato dopo l’infortunio subito con il Lecce. Non si sa ancora se sarà disponibile già da lunedì nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, certamente avrà bisogno di ricondizionarsi dopo essere rimasto senza contratto per un mese.