Serie A, ufficiale Papu Gomez al Monza: «Fantasia, esperienza e gol»

“Benvenuto Papu!”. L’ufficialità è arrivata nella serata di venerdì: Alejandro Gomez è un nuovo giocatore dell’Ac Monza. L’attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Serie A, ufficiale Gomez al Monza: «Riecco il Papu per cominciare una nuova avventura»

Già nel pomeriggio la società biancorossa aveva lasciato qualche indizio sui social dopo le notizie del giovedì: citando il Siviglia, l’ultima sua squadra, e una ricerca su Google aveva confermato l’arrivo in Brianza. Come si dice: “Dimmi che arriva il Papu, senza dirmi che arriva”.

Ac Monza Papu Gomez e Adriano Galliani – foto Buzzi/Ac Monza

Nel prestigioso curriculum del giocatore spicca la vittoria del Mondiale 2022 con l’Argentina, con cui ha giocato 17 gare conquistando anche la Coppa America 2021, e poi la Champions League.

E 315 presenze e 66 reti in Serie A. “Riecco il Papu, per cominciare una nuova avventura a Monza – scrive la società che sottolinea – Fantasia, esperienza, gol”.

Serie A, ufficiale Papu Gomez al Monza: la biografia

La biografia racconta che il Papu Gomez, nato a Buenos Aires nel 1988, è cresciuto nell’Arsenal de Sarandì, con 101 presenze e 16 gol.

A portarlo in Italia è il Catania nell’estate 2010. In Sicilia colleziona 111 presenze e 18 gol in tre stagioni, trascinando la squadra rossazzurra a centrare l’ottavo posto in Serie A nel campionato 2012-13. Nell’estate 2014 comincia la sua avventura con l’Atalanta dove vive “da grande protagonista e da Capitano la cavalcata dei nerazzurri, che arrivano fino ai quarti di finale di Champions League nel 2019-20, dopo aver centrato il terzo posto in campionato”.

Sono 252 le presenze e 59 i gol in sette stagioni e mezzo con l’Atalanta, che poi lascia nel gennaio 2021 per trasferirsi al Siviglia. Qui 90 partite e altre 12 presenze in Champions League, oltre le 15 già collezionate con l’Atalanta, vincendo anche l’Europa League 2023.