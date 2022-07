“Suoni Mobili”, Anais Drago dal tour di Ultimo incanta Lissone con il suo violino

Un luogo storico, un’atmosfera suggestiva, suoni e musiche di assoluto livello per un sabato sera particolare in compagnia di un’unica protagonista in scena. Anzi, due. Una dea ed il suo violino. Arriva a Lissone per una sera, reduce dal tour negli stadi di Ultimo. E con lei si può viaggiare anche restando in città, grazie alla musica e alla rassegna musicale multiculturale “Suoni Mobili” organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi che ha firmato sabato 2 luglio un concerto dal vivo per un viaggio musicale oltre confine.

“Suoni Mobili” a Lissone in un luogo speciale della città

In un luogo speciale della città. Nella chiesa di San Carlo, alle 20.20, alle 21.15 e alle 22, si è tenuto il concerto dal titolo “Astral Trip #1 Solitudo”, ovvero un viaggio astrale per violino e sogni con la magnifica Anais Drago al violino, elettronica e voce. Un omaggio speciale alla musica che fa sognare e che riporta ad atmosfere oniriche. Anais Drago è un’eccellenza che in Italia e all’estero incanta. Chi ha seguito il tour2022 negli stadi del cantante Ultimo, ha potuto scorgere anche la sua figura sull’enorme palco. Un privilegio averla ascoltata a Lissone.

“Suoni Mobili” a Lissone, il 22 luglio concerto “Yumi Ito” con la Stardust Crystal

La bellezza di “Suoni Mobili” tornerà ad incantare ancora la seconda città della Brianza: previsto infatti per venerdì 22 luglio, alle 21.30, al Museo, il concerto “Yumi Ito” con la Stardust Crystal ovvero jazz, art-pop elettronica e sogni con Yumi Ito, Kuba Dworak e Iago Fernandez. Una nuova location, per nuove emozioni in musica.