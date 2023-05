Pnrr e enti locali, il convegno dei Comuni per affrontare la sfida

Un terzo dell’intero importo dei fondi del Pnrr atterrerà su Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. Si prevede che, solo in Lombardia ricadranno 224 milioni che diventano 274 se si aggiungono i fondi per le case di comunità e per la sanità in generale. Sono 150 i milioni già arrivati e già spesi.

Pnrr e enti locali, il presidente Luca Santambrogio

Fanno una certa impressione i numeri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il passaggio successivo è la domanda d’obbligo: i Comuni hanno le professionalità per potere affrontare questa mole immensa di lavoro che si profila all’orizzonte? A dare una risposta allo stesso tempo realistica ma colma di aspettative, è il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, che venerdì mattina è intervenuto al convegno “Strategie per una Gestione Efficiente delle Risorse da parte degli Enti Locali” organizzato dalla Prefettura di Monza e Brianza in Autodromo.

Monza Pnrr conferenza autodromo 5 maggio 2023

Pnrr e enti locali, amministratori all’autodromo

Destinatari i tanti amministratori locali che affollavano la Sala Regione dell’Autodromo tra il pubblico. Santambrogio ha sottolineato cosa manca agli enti locali e di cosa necessitano per affrontare al meglio la sfida che si propone.

«I Comuni – ha spiegato Santambrogio – rischiano di essere impreparati per due carenze. La carenza di personale specializzato negli uffici. Siamo nella situazione in cui gli uffici tecnici dei Comuni non riescono ad essere formati nei loro organici. Perchè? Perché non sono più attrattivi per tecnici, geometri e architetti, e qui serve un intervento del Governo su questa tematica. L’aspetto fondamentale è quello economico».

Quindi, per molti professionisti, è oggi meglio rischiare aprendo una partita Iva o andare a lavorare in uno studio, piuttosto che lavorare per un ente locale.

A questo “peccato originale“, si aggiunge l’enorme volume delle somme in arrivo dal Pnrr che si sommano ad altre che sono già arrivate e quindi «una difficoltà nell’utilizzo di queste risorse. E da qui nasce lala necessità di creare un centro di servizi del Pnrr», un Hub per i Comuni che si affianca all’altro organo fondamentale che è la centrale unica di committenza.

Pnrr e enti locali, la Prefettura: collegamento tra Comuni fondamentale in tema di appalti

Da parte sua, la “padrona di casa” di questa giornata, il prefetto Patrizia Palmisani ha evidenziato l’importanza di un collegamento e una connessione stretta con i Comuni che in tema di appalti dovranno comunicare eventuali evidenze in rapporto speciale con il Pnrr in modo da rendere più rapide e immediate le risposte. Un apporto fondamentale alla discussione lo ha portato Michele Vitale, direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza Area Nord Ovest che ha messo in guardia gli amministratori locali dai rischi di perdere i finanziamenti nel caso in cui le procedure non siano corrette.

«L’altro giorno – ha fatto l’esempio Vitale ammonendo i sindaci e gli amministratori – abbiamo preso in esame un progetto che era perfetto solo che mancava il contratto: c’era l’atto a contrarre, c’era il finanziamento, c’era tutto. Mancava il contratto. Attenzione che quando entreremo nella fase dell’Audit, questi progetti saranno fortemente a rischio».