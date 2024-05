Monza: Arco Spedizioni tra le mille aziende “Champions 2024”

Arco Spedizioni spa, una delle principali realtà italiane nel settore del trasporto merci, con sede a Monza, è stata recentemente premiata tra le mille imprese italiane che hanno conquistato l’appellativo di “Champions 2024”. Da alcuni anni il Centro Studi ItalyPost, insieme a L’Economia del Corriere della Sera, studia i bilanci di migliaia di aziende tra i 20 e i 500 milioni di fatturato annuo, per selezionare quelle che hanno ottenuto migliori performance nei sei anni precedenti tenendo conto di precisi parametri (utile, Ebitda medio degli ultimi tre esercizi, Ebit e altri).

Il nome di Arco era già stato reso noto a marzo in un incontro organizzato a Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa di Milano. Il riconoscimento è stato ufficialmente consegnato al Kilometro Rosso di Bergamo, uno tra i poli industriali più innovativi per ricerca e sviluppo nel corso della tappa lombarda del tour organizzato da ItalyPost per incontrare le imprese Champions.

Monza: Arco Spedizioni “Champions 2024” e il premio regionale

All’appuntamento hanno preso parte rappresentanti del mondo dell’industria e dell’economia che hanno potuto confrontarsi su modelli di business ed esperienze di successo. Arco Spedizioni spa nel 2022 ha potuto vantare un fatturato di 298.061.000 di euro (contro i 257.571.000 dell’anno precedente) e un Ebitda di 31.994.000 euro. Qualche giorno prima di essere chiamata a Bergamo, l’azienda monzese aveva ottenuto a Palazzo Lombardia a Milano l’onorificenza Premio Industria Felix 2024 Lombardia. In questo contesto Arco Spedizioni si è distinta “tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella nostra regione”. Di recente Arco ha aperto una nuova filiale di Grosseto dedicata all’attività corrieristica che ha sostituito quella già esistente nella città toscana.