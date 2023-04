Regione Lombardia, insediate le nove commissioni permanenti consiliari

Regione Lombardia: completato l’insediamento delle Commissioni consiliari. Nella giornata di martedì sono stati eletti i presidenti e i rispettivi uffici di presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità. Presidente della Commissione Bilancio è il bresciano Davide Caparini (Lega) che ha ottenuto 48 voti. Vice presidente è stata eletta Chiara Valcepina (FdI). Consigliere segretario è stato eletto Pietro Bussolati (PD). Matteo Forte, Fratelli d’Italia, 38 anni, milanese, è il presidente delle Commissione Affari Istituzionali. Completano l’Ufficio di Presidenza della Commissione il vice presidente Angelo Orsenigo (PD), e la consigliera segretaria Marisa Cesana (Lombardia Ideale), lecchese.

In Commissione Sanità è stata eletta Presidente Patrizia Baffi (FdI),che sarà affiancata dal vice Roberto Anelli (Lega). Consigliere segretario è invece Carmela Rozza (PD). La Commissione Attività Produttive sarà presieduta da Marcello Ventura, 57 anni, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia a Cremona. Vice presidente sarà la leghista Silvia Scurati. Consigliere segretario è stato eletto Onorio Rosati, 60 anni, eletto a Milano per Alleanza Verdi e Sinistra.

Ponti nella Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità

C’è un po’ di Brianza nella Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità. Accanto al presidente Jonathan Lobati (Forza Italia) e al suo vice Giuseppe de Bernardi Martignoni (FdI) opererà il cesanese Luigi Ponti (Pd). “Abbiamo avviato l’insediamento delle Commissioni regionali– ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, il monzese Federico Romani– l’attività legislativa del Consiglio regionale in questa XII° legislatura è pronta ad entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi. Mi auguro che le Commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione”.

Insediate anche le Commissioni speciali

Mercoledì 19 aprile è avvenuta l’elezione degli Uffici di Presidenza delle altre quattro Commissioni permanenti e quelle Speciali. Presidente della Commissione Ambiente, energia e clima, protezione civile è Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), che ha ottenuto 48 voti. Cantoni, 57 anni, già assessore comunale a Pavia, è dirigente di azienda ed esperto di sicurezza ambientale. Vice Presidente è stato eletto con 53 voti Alessandro Pase (Lega), nella scorsa legislatura Presidente della Commissione Ambiente. Consigliere Segretario è Michela Palestra (Patto civico). Anna Dotti (Fratelli d’Italia) è stata nominata con 48 voti Presidente della Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. Dotti, 37 anni, laureata in Beni culturali, è stata eletta nella circoscrizione di Como ed è Sindaco di Argegno. A completare l’Ufficio di Presidenza il Vice Presidente Sergio Gaddi (Forza Italia), comasco, critico d’arte e organizzatore di grandi mostre, eletto con 48 voti, e la Consigliere Segretario Paola Pizzighini (M5S).Presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste è Floriano Massardi (Lega), nominato con 48 voti. Massardi è originario di Gavardo, 47 anni, ed è stato eletto nella circoscrizione di Brescia. Già Sindaco di Vallio Terme, è alla seconda legislatura. Vice Presidente è stato eletto con 48 voti Carlo Bravo (Fratelli d’Italia), bresciano, mentre Consigliere Segretario è stato eletto Matteo Piloni (PD).Emanuele Monti (Lega) è stato eletto con 48 voti Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia. Monti, 38 anni, varesino, alla terza legislatura, è laureato in Economia aziendale ed è stato Presidente della Commissione Sanità. Diego Invernici (Fratelli d’Italia) è stato eletto Vice Presidente (con 48 voti). Paola Bocci (PD) è stata eletta Consigliere Segretario. A tutte le elezioni per il ruolo da Consigliere Segretario non hanno partecipato i Consiglieri di Lombardia Migliore.

“Con l’insediamento delle Commissioni regionali, l’attività del Consiglio regionale in questa XII° legislatura è pronta ad entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Mi auguro che le Commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione La necessità di istituire una Commissione specifica dedicata alle politiche sociali è stata condivisa al fine di consentire uno svolgimento dei lavori più puntuale ed efficace, dal momento che nella scorsa legislatura la III° Commissione aveva evidenziato un numero di ore di lavoro in alcuni casi addirittura quattro volte superiore rispetto alle altre Commissioni. Di particolare rilievo la nuova Commissione speciale sui fondi PNRR e sui fondi europei: la Lombardia non vuole in alcun modo perdere le opportunità e i finanziamenti europei messi a disposizione, ma vuole anche assicurarsi che non si creino ostacoli di carattere tecnico o amministrativo che impediscano in particolare agli Enti locali l’accesso a tali strumenti di finanziamento”.

Giulio Gallera (Forza Italia), milanese, 54 anni, avvocato, ex Assessore regionale al Welfare e Presidente della Commissione Bilancio nella scorsa legislatura, è stato eletto con 53 voti Presidente della nuova Commissione speciale dedicata ai Fondi europei, ai fondi PNRR e all’efficacia dei bandi regionali. Gigliola Spelzini (Lega) è stata eletta Vice Presidente, mentre per il ruolo di Consigliere segretario è stato eletto Giuseppe Licata (Azione – Italia Viva).

La Presidenza della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità è andata a Paola Pollini (Movimento 5 Stelle), 54 anni, bresciana, che ha ottenuto 27 voti. Per le altre due cariche dell’Ufficio di Presidenza della Commissione sono stati eletti Carmelo Ferraro (Lombardia Ideale – Fontana Presidente) come Vice Presidente e Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia) come Consigliere segretario.

Giovanni Malanchini (Lega), 49 anni di Bergamo, già Sindaco di Spirano (BG) per due mandati e Consigliere Segretario nell’Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura, è stato eletto Presidente della Commissione speciale Autonomia e riordino autonomie locali. Malanchini ha ottenuto 48 voti. La carica di Vice Presidente è stata assegnata a Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), mentre come Consigliere segretario è stato eletto Gian Mario Fragomeli (PD).

Ad Alessia Villa (Meda) la presidenza della Commissione Situazione carceraria

La Presidenza della Commissione Situazione carceraria in Lombardia è andata alla brianzola Alessia Villa (Fratelli d’Italia) che ha ottenuto 48 voti. Già Vice Sindaco e Assessore del Comune di Meda (MB), 39 anni, Villa è alla sua prima esperienza in Consiglio regionale. Luca Paladini (Patto Civico – Majorino Presidente) è stato eletto Vice Presidente e Andrea Sala (Lega)Consigliere Segretario.

Nel corso della seduta di questa Commissione il Consigliere Ivan Rota (Lombardia Migliore – Letizia Moratti) ha duramente attaccato il PD per non aver concesso al suo gruppo nessuna delle cariche che spettavano alle minoranze. Rota ha definito questo atteggiamento un “gravissimo strappo istituzionale provocato dall’ingordigia del PD”.

La Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera sarà presieduta dal lecchese Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), 38 anni, ex Consigliere comunale a Lecco, che è estato eletto con 48 voti. Claudia Carzeri (Forza Italia) è stata eletta Vice Presidente, mentre Angelo Orsenigo (PD) Consigliere Segretario.

La nuova Commissione speciale dedicata ai fondi europei, ai fondi PNRR e all’efficacia dei bandi regionali è la novità principale. Il numero delle Commissioni Speciali resta in ogni caso invariato rispetto alla precedente legislatura perché alcune competenze prima attribuite distintamente alla Commissione speciale Montagna e a quella dedicata ai rapporti con la Confederazione Elvetica sono state accorpate.

Gli auguri di buon lavoro del capogruppo della Lega Alessandro Corbetta

Delle nove commissioni permanenti e cinque speciali che compongono il Consiglio regionale lombardo, la Lega ha espresso quattro presidenze, quattro vicepresidenze e un consigliere segretario. Grande soddisfazione per il risultato e per l’andamento dei lavori è stata espressa dal capogruppo del partito di Matteo Salvini a Palazzo Pirelli, Alessandro Corbetta, che in una nota ha dichiarato: “con la formazione definitiva degli uffici di presidenza di tutte le Commissioni consiliari, la Lega mantiene un ruolo da protagonista nell’azione politica e istituzionale di Regione Lombardia. I migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri, Presidenti, Vicepresidenti e Segretari. Per questi importanti ruoli la Lega ha scelto persone capaci, di grande esperienza e professionalità, che sono sicuro sapranno portare un valore aggiunto ai lavori consiliari. Ora che il Consiglio regionale – ha proseguito Corbetta – può lavorare a pieno ritmo, la Lega continuerà a fare la propria parte al fianco del Presidente Fontana e, grazie anche all’ottimo clima collaborativo con gli alleati di centrodestra, siamo sicuri che lavoreremo in modo favorevole e produttivo per il bene dei cittadini lombardi”.