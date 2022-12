Lissone, sciopero coop alla Vefer ma c’è dialogo: protesta interrotta in attesa dell’incontro

Nuovo sciopero di fronte ai cancelli della Vefer di Lissone. Il mese di dicembre si apre con l’ennesima agitazione proclamata da alcuni dipendenti delle cooperative che forniscono la manodopera all’interno della storica azienda di viale Martiri della Libertà, che dunque non è coinvolta direttamente.

Lissone, sciopero coop alla Vefer ma c’è dialogo: aggiornamento alla prossima settimana

A seguito di contatti registrati tra le parti in causa nel corso della stessa mattinata di giovedì, fanno però successivamente sapere le sigle sindacali, la trattativa potrebbe però sbloccarsi favorevolmente (potrebbero registrarsi rientri per gruppi) tanto che, in attesa di un incontro previsto per settimana prossima, lo sciopero – iniziato all’alba di giovedì 1 dicembre – è stato interrotto.

Lissone, sciopero coop alla Vefer ma c’è dialogo, “difendiamo il posto di lavoro di 40 associati”

Luis Manuel Seclen Monsalve, sindacalista dell’Unione sindacale italiana-Lsa, riferisce della problematica legata ai costi bassi e tariffe.

“Per mantenere costi bassi l’azienda committente, facendo riferimento alle tariffe previste dall’ispettorato del lavoro – 20,50 euro all’ora invece dei 14,50 che pagava alla Itala Project Srl in appalto – ha obbligato la appaltatrice a risolvere il contratto lasciando per strada 65 operai con una anzianità media di 15 anni – spiega – la società in appalto, non potendo poi sostenere i propri costi e non potendo sostenere gli stipendi, lascia e la Vefer contratta un’altra società che volentieri accetta “il meccanismo”. A dura posizione, la committente non accetta nemmeno trattative con l’Unione Sindacale Italiana e ci obbliga a difendere il posto di lavoro dei 40 associati. Il posto di lavoro non si tocca”.

Lissone, sciopero coop alla Vefer ma c’è dialogo, “si prevederebbero rientri per gruppi”

Lo sciopero di giovedì 1 dicembre all’alba si è però interrotto a fronte di un importante aggiornamento registratosi nelle ore successive.

“Ci sono stati importanti contatti ed è previsto un incontro per lunedì – annuncia Seclen Monsalve – da quanto si apprende sarebbe variata la posizione della committente: si prevederebbero rientri per gruppi. Per questo – conclude- si è deciso di interrompere lo sciopero in atto dalle 6 del mattino”.

Uno spiraglio che dunque potrebbe favorire una fase di dialogo e trattativa a favore dei dipendenti.