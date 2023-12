Bcc Barlassina, concerto di Natale e per i 70 anni: festa e beneficenza

Un auditorium “Sanvito” completamente rinnovato ha accolto, domenica 17 dicembre, il consueto concerto natalizio della Bcc di Barlassina, offerto come da tradizione a soci e clienti e che, quest’anno, ha assunto un valore particolare per la coincidenza con il 70esimo anniversario della banca, fondata nel 1953.

Bcc Barlassina, concerto di Natale e per i 70 anni: contributi a Fondazione Tettamanti Menotti De Marchi Onlus e Lilt Milano Monza Brianza

«Per l’occasione – ha spiegato il presidente Stefano Meroni – il nostro Cda ha raddoppiato i fondi per il premio annuale dedicato alla prevenzione, alla cura e alla ricerca medica, intitolato alla memoria dell’ex presidente Enrico Belloni».

Sono quindi stati assegnati due contributi da 10mila euro ciascuno a due enti del territorio: la Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi Onlus di Monza e la Lilt Milano Monza e Brianza. Nel primo caso a essere finanziato sarà un progetto di ricerca che mira ad accrescere la comprensione dei meccanismi che precedono l’insorgenza della leucemia acuta linfoblastica del bambino e dell’adolescente, dalla predisposizione genetica alla fase pre-leucemica. Nel secondo, invece, il contributo concorrerà in modo significativo alle spese per l’acquisto e l’attivazione, da parte dello Spazio Lilt di Sesto San Giovanni, di un ecografo “Mylab x8”, attrezzatura diagnostica all’avanguardia nell’area della prevenzione oncologica, con l’obiettivo di effettuare circa 500 esami ecografici e 2.800 ecografie mammarie e ginecologiche.

Il presidente Meroni ha poi rapidamente menzionato anche gli altri progetti in ambito sociale sostenuti dalla Bcc, tra cui dieci finanziati attaverso il crowdfunding: sette di questi sono già avviati e hanno anche raggiunto, come ha spiegato Meroni, il budget prefissato.

Bcc Barlassina, concerto di Natale e per i 70 anni: il concerto rock’n’roll

Nel pomeriggio musicale seguito alla premiazione, la “John Stanson Band“, coordinata dal maestro Walter Muto, chitarrista, corista, arrangiatore e compositore, ha ripercorso attraverso diversi brani la storia del rock and roll, esploso come fenomeno culturale negli anni Cinquanta. Lo stesso periodo storico, non a caso, che ha visto la nascita della Bcc barlassinese: in uno schermo alle spalle del palco, infatti, scorrevano immagini pescate dagli archivi dell’istituto di credito, dalle origini fino agli anni più recenti. L’esibizione ha riscontrato un ampio gradimento da parte del pubblico, che ha applaudito (e cantato) entusiasticamente per tutta la durata del concerto.