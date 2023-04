Barlassina: una mostra alla Bcc per riscoprire i mestieri antichi

Inaugurata la nuova mostra sugli antichi mestieri allestita nei locali della Bcc di Barlassina e nata da una stimolante e creativa collaborazione tra Ruggero Asnago e i ragazzi delle classi terze della scuola primaria.

Barlassina: una mostra alla Bcc, «contributo di empatia e impegno dei bambini di oggi»

«Si tratta di un percorso insieme sobrio e profondo nei contenuti e nei rimandi, dal quale emerge tutto il contributo di empatia e di impegno dei bambini dell’oggi e delle loro insegnanti nel conoscere il passato e implicarsi con la materia e il fare, memoria ancora degna di cittadinanza in quest’epoca di sovrabbondanza digitale», rimarca Stefano Meroni, presidente della Banca. Figlio e nipote di artigiani della zona di Barlassina e Lentate sul Seveso, l’artista ed illustratore si muove tra disegno e installazione ed è stato protagonista di numerose iniziative, eventi e riconoscimenti negli ultimi anni.

Tra i vari progetti in corso in collaborazione con la Bcc la ri-proposizione di un maxi-dipinto per gli spazi esterni della sede della Cooperativa di solidarietà sociale in piazza Cavour che si terminerà nel 2023.

Barlassina: una mostra alla Bcc, «mappatura dettata dai ricordi»

«La mostra nasce da un progetto di recupero di storie passate e vecchie memorie, alla scoperta degli antichi mestieri scomparsi nel nostro territorio – ricorda Asnago – È una mappatura dei personaggi, dettata dai ricordi dei più anziani e tracciata dalle mani dei più piccoli, attraverso una ricerca visiva tra cultura popolare e tradizioni locali. I bambini e le bambine delle classi di terza elementare coinvolte nel progetto, hanno dato vita a una serie di disegni ispirati a cinque antichi mestieri oggi scomparsi. Nuove visioni per vecchie storie, affinché nessuno dimentichi tradizioni e radici di un territorio e delle sue genti».

Barlassina: una mostra alla Bcc, fino al 21 aprile

Parole alle quali si aggiungono quelle del primo cittadino Piermario Galli: «Voglio congratularmi con l’artista ma anche con i bambini e con la scuola, che ha avuto il merito di aver creduto in un progetto così curioso. I più piccoli si sono divertiti nel reperire le informazioni dai racconti dei nonni e da libri e con l’aiuto delle insegnanti e di Asnago le hanno poi ordinate costruendo così questa mostra, per non dimenticare le tradizioni e le radici del nostro territorio e delle sue genti. Io l’ho visitata e trovandola davvero interessante invito tutta la cittadinanza a fare lo stesso, per conoscere un altro pezzo della nostra Barlassina». La mostra è visitabile nei locali del salone al pubblico della sede di via Colombo sino a venerdì 21 aprile.