“Il mondo ha bisogno di bellezza”: la frase di Paolo VI farà da filo conduttore alla quarantaquattresima stagione di prosa del teatro San Giuseppe di Brugherio. A partire da novembre sul palco di via Italia si alterneranno alcuni tra i maggiori protagonisti del teatro italiano che presenteranno spettacoli di grande forza, in grado di coinvolgere gli spettatori: le proposte in cartellone spaziano dalla commedia al dramma, dai monologhi di “Fuori Pista” ai concerti.

Teatro: Ambra Angiolini e tutti gli interpreti della bellezza a Brugherio, anche Ale & Franz

La rassegna sarà aperta da Ambra Angiolini che il 10 dicembre sarà Oliva Denaro di Viola Ardone, il testo ispirato alla vicenda di Franca Viola, la prima ragazza a ribellarsi al matrimonio forzato con il proprio stupratore nella Sicilia degli anni Sessanta.

Il 20 e 21 dicembre si cambierà registro con Ale & Franz che regaleranno divertimento puro con il loro nuovo spettacolo di Natale.

Il 14 e 15 gennaio Giancarlo Fares e Sara Valerio con un affiatato gruppo di artisti accompagneranno la platea in un viaggio dalla Seconda guerra mondiale al crollo delle Torri gemelle in “Le bal – L’Italia balla dal 1940 al 2001”. Il 5 e 6 febbraio Paolo Calabresi sarà l’interprete principale di “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese e il 18 febbraio Mascia Musy commuoverà il pubblico in “Anna dei miracoli” di William Gibson. Il 7 marzo sarà la volta di Antonello Fassari in “Farà giorno” mentre Flavio Insinna e Giulia Fiume chiuderanno la rassegna il 25 e 26 marzo con “Gente di facili costumi”.

Teatro: San Giuseppe di Brugherio, la rassegna Fuori Pista

La ventottesima edizione di “Fuori Pista” porterà al San Giuseppe artisti straordinari: il 4 dicembre Chiara Salvucci in “Circe” disegnerà un percorso tra mito e realtà, il 21 gennaio Lucilla Giagnoni nel suo “Magnificat” intraprenderà un viaggio nella storia del pensiero, il 12 febbraio Alessandro Bergonzoni tornerà al San Giuseppe con il suo nuovo spettacolo, il 18 marzo Paolo Jannacci renderà omaggio al padre nel “concerto con Enzo” e il 29 aprile Marco Paolini chiuderà il ciclo con “Boomers”, un salto nei ricordi di un mondo sepolto dall’evoluzione della tecnologia.

Teatro: San Giuseppe di Brugherio, la rassegna Colpi di scena

Per “Colpi di scena”, fuori abbonamento, il 22 novembre Filippo Caccamo strapperà più di una risata con “Le filippiche”, il 17 dicembre nove grandi interpreti del gospel animeranno il concerto di Natale, il 27 gennaio Le cameriste ambrosiane con Equivoci musicali faranno rivivere l’orchestra formata ad Auschwitz da 47 internate e l’8 aprile Marco Guerzoni e Nadia Del Frate in Blues Notes ripercorreranno “i cento anni della musica che ha cambiato la musica”.