Teatro Excelsior, l’anteprima: Cesano Maderno sceglie la qualità

Excelsior di nome e di fatto. Sarà una stagione coi fiocchi, quella che andrà in scena al Teatro Excelsior di Cesano Maderno: da molti anni ormai uno dei cartelloni di riferimento per chi cerca il teatro di alta qualità in Brianza. Un cartellone fatto di grandi nomi (con graditi ritorni) di livello nazionale e di spettacoli di grido: all’Excelsior la stagione teatrale, in attesa dell’apertura del sipario a novembre, è già da applausi. In tutto dodici spettacoli, tutti di altissimo livello. Il Circolo Culturale Don Bosco, anche questa volta, ha fatto centro allestendo un cartellone di tutto rispetto e che, come sempre, tra prosa, comicità e musica, si propone di essere stimolo di crescita per un’intera comunità. Tra risate, sorrisi, un po’ di commozione e sorprese, sarà un viaggio culturale che aiuterà in diverse forme a comprende meglio la realtà.

Teatro Excelsior, l’anteprima: esempio di longevità culturale sul territorio



“Da 34 anni la stagione dell’Excelsior è un contenitore di svago, aggregazione e riflessione per tutta la comunità – sottolinea don Stefano Gaslini, parroco della Comunità Pastorale Pentecoste. – Un esempio longevo di alta professionalità e continue occasioni di formazione per diverse generazioni di volontari. L’impegno di tanti di loro è un grande valore aggiunto e ha creato un luogo fortemente identitario, che privilegia in tutte le sue forme artistiche occasioni di incontro, dialogo e crescita culturale”. “Anche quest’anno il cartellone propone visioni della realtà diverse e percorsi di conoscenza attraverso i testi e le storie, reali o astratte, che le compagnie porteranno in scena – evidenzia Celestino Oltolini, direttore artistico della sala -. Excelsior continua a essere un polo culturale significativo, non solo per la città di Cesano Maderno, dove educazione al bello e sviluppo del pensiero critico sono da stimolo continuo alla direzione e ai volontari, per proporre sempre nuove produzioni e soddisfare le diverse tipologie di pubblico”.

Teatro Excelsior, l’anteprima: debutto con Giuseppe Giacobazzi

L’apertura ufficiale della stagione 2024/2025 sarà giovedì 14 novembre con la rassegna Riso&Popcorn: in scena Giuseppe Giacobazzi con Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque. Ovvero l’elogio della normalità, tra tante risate, in un mondo in cui tutti sognano di diventare qualcuno. Il divertimento è assicurato, ma sarà anche una occasione per riflettere. Il 24 novembre, invece, al via la rassegna Classico con L’anatra all’arancia, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Il primo degli appuntamenti fuori abbonamento sarà il 5 dicembre con The Christmas Show e Monday Gospel, gruppo composto da 60 elementi. Per la campagna abbonamenti bisognerà aspettare sabato 7 settembre. I biglietti per i singoli spettacoli, invece, saranno in vendita a partire dal 13 ottobre. Per ogni informazione è possibile consultare il sito ufficiale del cineteatro Excelsior.