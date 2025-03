Ambra Angiolini era attesa sul palco del cineteatro Nuovo di Arcore l’1 aprile. E invece no, spettacolo annullato. Niente pesce d’aprile in questo caso. L’attrice romana ha annullato tutte le repliche dello spettacolo “Oliva denaro”, a causa di «una indisposizione fisica – fanno sapere dalla direzione del cineteatro – Non sarà possibile, nella stagione in corso, riprogrammare lo spettacolo».

Teatro: Ambra Angiolini annulla le repliche di Oliva Denaro, al Nuovo arrivano gli Oblivion

Per la sera dell’1 aprile andranno in scena gli eccentrici attori della compagnia surreale degli Oblivion con lo spettacolo “Guida contromano alla contemporaneità”. Un mix di citazioni e invenzioni teatrali e musicali per uno spettacolo proiettato nel futuro ma vissuto dai grandi personaggi del passato. Gli spettatori in possesso del biglietto per lo spettacolo annullato potranno utilizzare lo stesso per assistere alla rappresentazione degli Oblivion, chi invece non accetterà la sostituzione potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre sabato 5 aprile contattando la biglietteria del teatro. Tutte le info sulle pagine sociale del cineteatro Nuovo.

Teatro: Ambra Angiolini annulla le repliche di Oliva Denaro, in lacrime dopo lo spettacolo di Napoli

Al termine della rappresentazione a Napoli dello spettacolo “Oliva Denaro”, che racconta la vera storia di Franca Viola che nella Sicilia degli anni Sessanta rinunciò il matrimonio riparatore dopo aver subito violenza, Ambra Angiolini è scoppiata a piangere davanti al pubblico, commossa fino alle lacrime. Tutte le repliche successive alla data napoletana sono poi state annullate, compresa la tappa arcorese.