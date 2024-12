Seregno, Gratteri e Nicaso parlano di mafie in un incontro in sala Gandini

“Una cosa sola”. È il titolo del volume che domenica 8 dicembre, alle 21, nella sala Gandini di via 24 maggio a Seregno, sarà presentato per iniziativa del liceo Parini, con la collaborazione della libreria Un mondo di libri. Ospiti della serata, la conduzione della quale è stata affidata a Daniel Fabio Di Pietro, avvocato penalista, saranno gli autori Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica a Napoli, uno dei magistrati che più ha combattuto le infiltrazioni nei territori della ’ndrangheta, indagando tra l’altro anche sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga, ed Antonio Nicaso, insegnante di storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University di Kingston, considerato uno dei massimi esperti delle organizzazioni criminali.

Mafie: il volume sottolinea il legame tra mafie e politica

Nel libro, Gratteri e Nicaso raccontano come «oggi le mafie non sparano», avendo archiviato la plateale violenza del passato, «ma il loro potere non è mai stato così forte». I curatori sottolineano poi i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica, che dimostrano come il contesto sia ormai diventato «una cosa sola» e regalano alle stesse organizzazioni la capacità di gestire transizioni economiche complesse.