Sanremo 2025: i primi cinque artisti più votati e le altre curiosità

Sono Brunori SAS, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro i primi cinque artisti più votati dopo la prima serata del Festival di Sanremo, in base alle preferenze della sala stampa. È il primo verdetto dell’edizione 75 ed è arrivato dopo una cavalcata a ritmi serrati che ha fatto chiudere il sipario in anticipo sul programma: un percorso netto tra 29 cantanti, il superospite Jovanotti e tutta la sua banda fatta di (mille) tamburi, ballerini, parole e con ospite a sua volta Gianmarco Tamberi (campione olimpico e di tutto del salto in alto che continuerà fino a Los Angeles 2028), il messaggio di papa Francesco, il duetto di Noa e Mira Awad su Imagine, qualche collegamento esterno con Raf e Self Control o Alessandro Cattelan o Radio2, le trofie al pesto portate in scena dalla co-conduttrice Antonella Clerici (con Gerry Scotti), tanta pubblicità. Praticamente un record rispetto alle ultime edizioni.

Sanremo 2025: lo share e i voti degli adolescenti

Il primo voto ha premiato i testi e le interpretazioni, prevedibile data la giuria. Non c’è Irama, sul palco un po’ Andrè di Lady Oscar e un po’ Capitan Harlock con un cappottone oversize per la ballad Lentamente e tanto autotune. E la sensazione è ancora che se al Festival si spogliasse non solo del cappotto ma anche della ricerca del brano a suo modo sanremese, vincerebbe a mani basse.

I numeri dicono che sono stati 12 milioni 600mila, pari al 65.3% di share, i telespettatori – stando alla media di total audience – che hanno seguito la prima puntata del festival di Sanremo di Carlo Conti.

Mentre le canzoni più belle secondo la Giuria degli Adolescenti, coordinata per il settimo anno consecutivo da Radioimmaginaria (la radio degli adolescenti), sono quelle di Olly (18% dei voti), Giorgia (9%) e Simone Cristicchi (8%).

Secondo gli adolescenti “l’outfit più figo” è stato quello di Elodie (13%) seguita da Noemi (12%) e Irama (11%). L’esibizione più “trash” a parere dei mille giovani giurati spetta, invece, ai Coma_Cose (29%) con alle spalle Tony Effe (13%) e Marcella Bella (9%).