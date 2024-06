Era il 28 giugno 2014 quando i Musei civici riaprivano al pubblico di nuovo dopo trent’anni di chiusura. Venerdì 28 giugno la pinacoteca cittadina festeggia i suoi primi dieci anni con tre giorni di musica e arte per tutti.

Monza: tre giorni di festa per i 10 anni dei Musei Civici, il programma del 28 giugno e i nuovi pezzi

Come in ogni festa di compleanno serve un regalo e la sorpresa per il decennale è tutta dedicata ai visitatori. Per l’intera giornata del 28 giugno sarà possibile accedere gratuitamente al museo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 11 è attesa la visita del sindaco, Paolo Pilotto, con l’assessore alla cultura Arianna Bettin. Verranno presentati i nuovi pezzi che arricchiranno il percorso espositivo. Sarà possibile ammirare “Il cavalleggero” di Giovanni Fattori, frutto di una recente donazione da parte di un privato e poi “Paesaggio con barche”, risalente ai primi dell’Ottocento e due marine firmate da Pompeo Mariani. Nella sala ovale verranno esposte spade dell’età del bronzo, che costituiscono il reperto più antico che testimonia le remote origini preromane di Monza.

Monza: tre giorni di festa per i 10 anni dei Musei Civici, i concerti

Ad impreziosire la festa saranno gli allievi della Fondazione musicale Vincenzo Appiani con alcune esecuzioni. Alle 19 nel cortile dei Musei civici si esibirà il corpo musicale Santa Cecilia di Triuggio. L’ingresso al concerto è gratuito su prenotazione tramite il sito museicivicimonza.it.

Monza: tre giorni di festa per i 10 anni dei Musei Civici, il weekend

La festa continua sabato 29 giugno con la visita guidata alle 15.30 sulle tracce dei maestri dell’Ottocento (costo 6 euro), mentre domenica 30 giugno alle 11 ci sarà un appuntamento speciale dedicato alle famiglie con bambini da 3 a 11 anni con il laboratorio “Il museo delle meraviglie” (costo 4 euro a persona).

«In questi dieci anni i Musei civici si sono ulteriormente affermati come punto di riferimento culturale all’interno del panorama monzese, lombardo e nazionale – ha commentato l’assessora Bettin – La vocazione pubblica rimane centrale e tale dovrà rimanere: continuiamo a curarne la massima apertura e fruibilità, l’accessibilità sia economica che fisico-cognitiva».

Monza: tre giorni di festa per i 10 anni dei Musei Civici, i numeri

In questo decennio di attività i Musei civici hanno organizzato 35 mostre temporanee all’interno della Casa degli umiliati, almeno 1000 eventi tra visite guidate e attività per bambini, conferenze e concerti. Trecento le scolaresche che hanno visitato le sale, accompagnate dagli oltre 150 volontari che si sono alternati dall’apertura a oggi per affiancare i custodi nel servizio di accoglienza dei visitatori.

E poi ci sono le nuove acquisizioni: più di 50 i pezzi che hanno arricchito le collezioni civiche, tra donazioni (come quella della tela di Fattori esposta nel giorno del decennale) e acquisizioni dalla Biennale giovani.