Un riconoscimento per un soprano che ricorda le caratteristiche di una grande cantante del passato: la monzese Gemma Bellincioni che la scorsa estate è stata celebrata in città con una serie di iniziative in occasione del 160° anniversario della sua nascita. È Silvia Zanardi la vincitrice della Medaglia d’oro della Città di Monza, assegnata dal comune alla cantante che meglio di tutte ha saputo interpretare un ruolo da protagonista di un’opera lirica verista (il genere preferito dalla Bellincioni). Zanardi è un’artista a 360 gradi dato che, oltre a essere una cantante diplomata al Conservatorio di Bergamo, è anche musicista (si è diplomata in fagotto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano), project manager del Coro lirico sinfonico di Parma e dell’Emilia Romagna e direttore artistico degli Incontri musicali di Villa Ravizzoli di Santo Stefano, in provincia di Varese.

Monza: la soprano Silvia Zanardi medaglia d’oro nella voce di Bellincioni, premiazione il 16 novembre

Interprete pucciniana, nel 2000 ha vinto la borsa di studio indetta dal “Festival pucciniano” di Torre del Lago per studiare con il soprano Magda Olivero. Ha effettuato tournée all’estero, soprattutto in Sudamerica: Argentina, Cile, Uruguay. La cerimonia di assegnazione del premio è in programma sabato 16 novembre alle 16.30 nella Cappella Reale (accanto alla Villa Reale) a cura della Casa della Poesia e dell’associazione Mnemosyne. Per l’occasione la cantante si esibirà in un breve concerto per voce e organo (Serassi 1825) accompagnata dal maestro Lorenzo Zandonella. Prevista anche una lettura scenica di alcuni passi dell’autobiografia della Bellincioni dal titolo “Io e il Palcoscenico”. L’ ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.