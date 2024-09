Monza, il teatro Binario 7 alza il sipario: una serata per raccontare il cartellone

Dopo l’anteprima dello scorso luglio, il teatro Binario 7 di Monza inaugurerà la sua stagione sabato 14 settembre alle 19.45 accogliendo gratuitamente il pubblico (senza prenotazione) per presentare i punti salienti del proprio cartellone. Il sipario si alzerà sabato 5 ottobre con il primo spettacolo della rassegna “Teatro + Tempo presente”: “Goli Otok. Isola della libertà”. Un dramma dedicato alla vicenda di Aldo Juretich, monzese di adozione che visse l’esperienza del lager di Tito. E, in attesa della prima rappresentazione, ci sarà la possibilità di concentrarsi sulle novità dei cartelloni che accompagnano il ricco programma di “Teatro + Tempo presente”: “Teatro+Tempo Famiglie”, “Binario Arte”, “Teatro+Tempo Eventi”, “Radio Binario 7”, Festival.

Monza, il Binario 7 alza il sipario: sul palco la sua Scuola di teatro

La serata si aprirà con un estratto ispirato a una tragedia di Euripide: “Evoè. Follia e furore delle Baccanti”. A metterlo in scena gli adolescenti che hanno partecipato al laboratorio intensivo della Scuola di teatro Binario 7 con la regia di Maurizio Brandalese, Romina Contiero, Daniele Crasti e Michela Tilli. La stagione 2024-2025, la ventesima del teatro di via Turati, avrà come filo conduttore “Io mi ribello, dunque esisto”. Un invito, come spiega il direttore artistico Corrado Accordino, a «esserci, ad alzare la testa oltre l’ovvio, a testimoniare con l’anima la meraviglia, a partecipare con la propria voce alla vita culturale. Noi lo facciamo a nostro modo: ci ribelliamo con il teatro e le sue armi».

Monza, il Binario 7 alza il sipario: i protagonisti della serata

Sul palcoscenico, a condurre la serata inaugurale, ci saranno insieme ad Accordino Elio De Capitani, co-ideatore della stagione Teatro+Tempo Presente, Roberto Porroni, direttore artistico della stagione musicale “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori”, Simona Bartolena, storica dell’arte e curatrice di Binario Arte, il sindaco Paolo Pilotto e le assessore Bettin e Fumagalli. Nel frattempo si è aperta la campagna abbonamenti del teatro che è stato confermato da Regione Lombardia “uno dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo”.

Un riconoscimento che si aggiunge a quello ottenuto da La Danza Immobile per il Triennio 2022-2024 come organismo di programmazione selezionato dal Fus, il Fondo unico per lo spettacolo, promosso dal ministero della Cultura. A conferma del lavoro svolto dal Binario 7 vi è la programmazione di tre nuovi spettacoli prodotti in via Turati: “Il mondo nuovo” (dal 27 febbraio) e “I libri non servono a sparare” (dall’8 all’11 maggio) firmati da Accordino e “Inadeguato” (dall’11 al 13 aprile) di Cinzia Spanò e Nicola Stravalci.