Monza: il concerto letterario per Aurelia Josz, musica e parole ispirate “dal Deodara”

Un concerto letterario in onore di Aurelia Josz. L’iniziativa dal titolo “Il Deodara di Aurelia Josz”, a cura dei Musei civici in collaborazione con La Casa della poesia di Monza e Fondazione musicale Vincenzo Appiani, è in programma per giovedì 26 settembre alle 18, nella sede museale di via Teodolinda 4 a Monza.

Monza: il concerto letterario per Aurelia Josz, testo di Antonetta Carrabs

Il testo dedicato alla fondatrice della Scuola di Agraria di Monza è stato redatto da Antonetta Carrabs che è anche la voce recitante insieme a Raffaella Fossati e Silvia Messa. L’evento si svolge pochi mesi dopo l’intitolazione della via alla Josz all’interno del Parco, proprio nei pressi della scuola, quella che da viale Cavriga porta porta appunto a cascina Frutteto. Una scuola che la Josz aveva voluto fortemente per permettere alle donne di trovare un lavoro che consentisse loro di guadagnare per essere indipendenti e riscattarsi a livello sociale. Josz, di famiglia ebraica fiorentina, fu arrestata il 15 aprile 1944 in Liguria. Morì il primo luglio nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Da quel giorno sono passati poco più di ottant’anni.

Monza: il concerto letterario per Aurelia Josz, l’accompagnamento musicale

È stata Antonetta Carrabs, presidente della Casa della poesia, insieme al Consorzio Villa reale e Parco e della Reggia di Monza, il Parco letterario Regina Margherita e Parco Valle Lambro e i Parchi letterari italiani, a chiedere al Comune di Monza che la Josz venisse ricordata per sempre nella città in cui la Scuola Agraria opera da più di un secolo con successo e grande professionalità.

Se l’è immaginata vicina a una particolare specie di cedro, il deodara, appunto, e da lì ha tratteggiato il suo ritratto. Ci sarà anche un accompagnamento musicale grazie alla giovane voce di Clarissa Arigossi, allieva della classe di canto moderno della Fondazione musicale Appiani.

Monza: il concerto letterario per Aurelia Josz, evento ai Musei Civici a registrazione obbligatoria

Il concerto letterario è a ingresso libero, ma occorre prenotarsi obbligatoriamente sul sito degli ex Umiliati all’indirizzo web museicivici monza.it.