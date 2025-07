Quel nome, “The Rumble in the Jungle”, dice molto ancora a tanti: è l’incontro storico di pugilato nel 1974 a Kinshasa tra George Foreman contro Muhammad Ali per il titolo mondiale. Era ottobre – e pochi mesi fa è stato il 50esimo anniversario della sfida. A quella notte, anzi a quei giorni memorabili ha dedicato un libro Claudio Colombo, giornalista della Gazzetta dello sport, del Corriere della Sera e poi anche direttore del Cittadino.

Libri: “The Rumble” raccontato da Claudio Colombo finalista sport al Bancarella 2025, premiazione sabato 19 luglio

Il volume pubblicato un anno fa dall’editore Hoepli (240 pagine, 24,90 euro) è stato selezionato nella sestina dei finalisti del Premio Bancarella nella sezione sport (il premio si suddivide in titoli sportivi e narrativa). Ora il conto alla rovescia: dopo l’annuncio dei finalisti dello scorso maggio e alcune tappe intermedie, è ormai il tempo della cerimonia finale in cui si scoprirà il vincitore del 2025. È in programma a Pontremoli, provincia di Massa-Carrara, nella serata di sabato 19 luglio.

Il libro di Colombo, “Giù la testa”, sfida “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” scritto da Gianluigi Buffon (Mondadori), ”Gioco sporco” di Nicola Calathopoulos (Gallucci), “La mia vita controvento” pubblicato da Reinhold Messner (Corbaccio), “ Senna. Le verità” di Franco Nugnes (Edizioni Minerva) e “Vertical. il romanzo di Gigi Riva” scritto da Paolo Piras (66thand2nd). Nel 2024 la vittoria è andata a “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso (Gallucci) che racconta la storia di Leone Èfrati, campione del pugilato italiano, ebreo, poi deportato e ucciso di botte in un lager nazista.