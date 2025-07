Quattro giorni di musica – e musica speciale – nello scenario incantato della Reggia di Monza. Il sogno di piena estate si chiama Royal summer stage e prevede una serie di appuntamenti tra Giardini reali, Teatro di corte, Salone da ballo della Villa e la Corte d’onore.

La magia musicale della Reggia d’estate: Antonella Ruggiero

Con un punto di partenza: giovedì 10 luglio, quando alle 19.30 la voce di Antonella Ruggiero, la fondatrice dei Matia Bazar, travolgerà i Giardini in “Contemporary tango” con Nadio Marenco alla fisarmonica, Roberto Olzer al piano, Paolo Pasqualin alle percussioni e i solisti dell’Orchestra Canova.

“La cantante conduce il pubblico in un viaggio nel tango argentino grazie alla musica di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Ariel Ramirez e altri autori contemporanei, senza dimenticare alcuni dei suoi grandi successi, come Cavallo Bianco e Vacanze romane, riletti in chiave tango”.

La magia musicale della Reggia d’estate: Paolo Fresu e Uri Caine

Il giorno dopo, venerdì 11 luglio, alla stessa ora lo stesso luogo accoglie Paolo Fresu e Uri Caine (flicorno e pianoforte): “Nei loro progetti e nelle loro esibizioni i due musicisti bilanciano perfettamente lirismo e scatti ritmici, blues, canzoni americane, repertorio jazzistico e preziose citazioni classiche. Se Fresu è uno dei jazzisti più noti al pubblico italiano (e a quello internazionale), non gli è da meno Uri Caine, pianista sopraffino quando si tratta di suonare jazz senza fronzoli, che ha raggiunto la popolarità soprattutto per la sua fervida immaginazione come compositore”.

La magia musicale della Reggia d’estate: il progetto di Fabrizio Bosso e la silent disco

Non è finita: sabato 12 luglio alle 19.30 i Giardini sono per “Fabrizio Bosso We Wonder”, il progetto di Bosso (tromba) con Julian Oliver Mazzariello (piano), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria), con omaggio in chiave swing al genio afroamericano della musica pop-soul. Lo stesso giorno, ma dalle 22 all’1.30, il Cortile d’onore si trasforma per accogliere “Royal silent disco”, l’ascolto in cuffia che permette di lasciarsi “prendere dalla musica, dal ritmo, dall’estasi di ballare silenziosamente nella magia della Reggia di Monza. Una tripla, regale ed esclusiva silent disco ti aspetta”.

La magia musicale della Reggia d’estate: Giovanni Falzone

Royal summer stage si conclude domenica 13 luglio con un programma che inizia alle 10 del mattino, quando il Salone da ballo accoglie “La morte del cigno” con coreografia e danza di Camilla Monga, Manuel Caliumi al sax e la voce di Valentina Fin. Dalle 11.30 alle 17 il Teatro di corte si riapre per “Piazzolla loves Gershwin” dell’Orchestra Canova con la voce di Paola Fernandez, mentre alle 19.30 si torna ai Giardini con Giovanni “Falzone manga Mozart” con il trio del trombettista (Giuseppe La Grutta al basso e Andrea Bruzzone alla batteria) incontra Munedaiko, un trio di tamburi sacri giapponesi.