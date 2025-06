Due rassegne musicali, pensate per attrarre diverse fasce di pubblico, animeranno il luglio monzese: i venerdì di luglio si esibiranno cento band emergenti nell’ambito della terza edizione del Live Sound Festival mentre dal 10 al 13 luglio, nei giardini della reggia, artisti di fama internazionale saranno i protagonisti del Royal Summer Stage organizzato da Musicamorfosi e dall’orchestra Canova.

«Sono due proposte variegate e ricche, inserite nel contenitore MusicaMonza – ha spiegato lunedì l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – con cui proseguiamo il tentativo di raccontare la città attraverso la musica».

Luglio di musica a Monza: 400 band selezionate per il terzo Live Sound Festival

Il Live Sound Festival ha suscitato l’interesse di oltre 400 gruppi tra cui Dario Galetti di Mondovisione ha selezionato quelli che si esibiranno all’Arengario, in piazza San Paolo, al ponte dei leoni, nella piazzetta tra Spalto Maddalena e il ponte Talamoni e il 1° agosto al Liberthub. «Sono band non abbastanza affermate per esibirsi nei locali – ha affermato l’assessora – noi ci facciamo carico degli oneri» offrendo loro un trampolino.

Luglio di musica a Monza: Antonella Ruggiero apre il Royal Summer Stage, poi Fresu e Uri Caine, Bosso e Orchestra Canova

Sono di tutt’altro livello gli ospiti che sfileranno al Royal Summer Stage, un progetto del valore di 155mila euro che ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dal ministero e un contributo di 80mila dal Consorzio di gestione del Parco.

«La nostra sfida – ha dichiarato Daniela Colombo del Consorzio – è quella di creare una commistione di generi e allargare il pubblico» intercettando i visitatori della Villa Reale tramite sconti sui biglietti: per questo gli spettacoli inizieranno alle 19.30.

Il Festival sarà aperto giovedì 10 luglio da Antonella Ruggiero che, accompagnata da alcuni musicisti e dai solisti dell’Orchestra Canova, proporrà Contemporary Tango. Venerdì 11 luglio toccherà a due big del jazz internazionale come Paolo Fresu alla tromba e Uri Caine al pianoforte mentre sabato 12 luglio Fabrizio Bosso e il suo quartetto presenteranno We Wonder, un tributo a Stevie Wonder in chiave jazz. Dalle 22 nel cortile della reggia si ballerà fino a notte con la silent disco.

Domenica 13 luglio gli eventi inizieranno alle 10 con uno spettacolo di danza, proseguiranno alle 11 e alle 17 con il concerto “Piazzolla loves Gerswin” dell’Orchestra Canova e alle 19.30 con il Manga Mozart. «Il pomeriggio – ha detto Saul Beretta di Musicamorfosi – da Milano arriverà il Magic Bus con un gruppo di inquilini delle case popolari».

«Il Royal Summer Stage – ha anticipato il direttore della Canova, Enrico Pagano – avrà una coda a settembre, nell’ambito del Festival del Parco».