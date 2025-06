Monza e Brianza, ritorna Suoni mobili: due anteprime a giugno

Quest’anno la rassegna musicale Suoni Mobili festeggia la sua XVI edizione sempre sotto la direzione artistica di Musicamorfosi. Sarà preceduto da due anteprime: una, sabato 7 giugno a Villa Greppi (Monticello Brianza, Lecco) in accordo con il Collage Festival in corso nello stesso luogo. Si comincerà alle 19.50 ascoltando in inglese e tramite auricolari bluetooth, con la voce di Rachel O’Brien e i suoni di Saul Beretta, la “Lecture on Nothing” (Conferenza sul Niente) del pianista e compositore novecentesco John Cage, “un piccolo viaggio verso nessun luogo, abbandonando i sentieri già battuti per vedere cose mai viste o sentite prima”, si legge nella presentazione. In seguito, alle 21, la cantautrice abruzzese Valeria Sturba, che “pizzica corde, spinge pulsanti e gira manopole, dando vita a piccoli mondi paralleli in cui canzoni dolci o malinconiche sprofondano in abissi di noise e voci soavi si confondono con i theremin”, porterà alcuni pezzi del suo album uscito nel 2024 “Le Cose Strane”.

Monza e Brianza, ritorna Suoni mobili: la seconda a Desio

La seconda avrà luogo a Desio domenica 22 giugno, nel Parco Tittoni. Il nome, da non dimenticare, è Suoni Mobili Party in associazione con MondoVisione, una onlus che mira alla rinascita dei luoghi culturali, l’accettazione dei più deboli e l’instaurazione di rapporti tra i membri della comunità. A fare da colonna sonora l’evento ci penserà la banda Olaïtan formata da sette membri, tutti provenienti dal Benin, per attribuire più importanza alla cultura Voodoo, riuscendo a “combinare in modo ingegnoso l’eredità della musica tradizionale di festa del Benin con uno stile che potremmo definire come vagamente jazz” e “creare un suono autentico e coinvolgente che spinge il pubblico a ballare, tenere il ritmo e cantare”.

Monza e Brianza, ritorna Suoni mobili: il vero debutto a Cesano

Infine, la vera e propria XVI edizione del Suoni Mobili inizierà a Cesano Maderno venerdì 27 giugno alle 19.50 nella chiesina degli Angioli custodi e, in seguito, alle 20.50 nella loggia del Palazzo Arese Borromeo con la performance musicale del Quartetto Rilke, composto interamente da donne (Giulia Gambaro, Giada Visentin, Giulietta Bianca Bondio e Marina Pavani) che hanno già ottenuto anche il titolo Ensemble nel 2023. Successivamente si esibirà il Raffaele Fiengo Quartet che prende il nome dal loro sassofonista, Raffaele Fiengo, giovane talentuoso del jazz italiano che nel 2020 fu finalista al concorso Chicco Bettinardi, che nella formazione in quartetto “sprigiona un’energia che si traduce in un caleidoscopio sonoro dinamico, trasversale e ricco di sfumature”.

Il festival è promosso da Agenzia InnovA21, associazione senza scopo di lucro che dal 2005 lavora per promuovere e realizzare proposte per la sostenibilità. Tra i partner di Suoni Mobili anche il ministero della Cultura, la Siae, la Fondazione comunitaria del Lecchese, la Fondazione della comunità di Monza e Brianza, il Nuovo Imaie, l’institut Ramon LLull, l’institut d’Estudis baleàrics, Pro Helvetia e Yamaha.

Ha collaborato Alice Nidasio