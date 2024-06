Parco di Monza: in arrivo via Aurelia Josz, che fondò la scuola agraria

Una strada per Aurelia Josz, fondatrice della scuola agraria del Parco di Monza, filantropa, educatrice e studiosa. L’intitolazione della via che da viale Cavriga conduce alla scuola all’interno del polmone verde avverrà domenica 30 giugno alle 11.30.

Parco di Monza: in arrivo via Aurelia Josz, il 30 giugno si concretizza l’idea lanciata da Antonetta Carrabs

L’idea di ricordare per sempre la figura di una donna eccezionale, pioniera dell’insegnamento professionale alle donne, morta nel campo di concentramento di Auschwitz il 30 giugno 1944, era venuta ad Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia di Monza, che ha inoltrato la richiesta al Comune insieme al Consorzio del Parco e della Reggia di Monza, il Parco Letterario Regina Margherita e Parco Valle Lambro e i Parchi Letterari Italiani.

«Finalmente un sogno rincorso da molti anni si avvera – commenta emozionata Carrabs – confesso di essere sempre stata affascinata da tutto ciò che Josz ha fatto per gli altri, soprattutto per le donne».

Parco di Monza: in arrivo via Aurelia Josz, chi era

Nata a Firenze nel 1869 da una famiglia ebraica, Josz, dopo la laurea in lettere conseguita giovanissima, fondò a Milano la prima scuola pratica agricola femminile dove fu insegnante e preside a titolo gratuito. Fu il primo istituto in Italia del genere che veniva frequentato dalle “Stelline”, le giovanissime orfane milanesi. La scuola fu poi trasferita a Monza. Josz si prodigò per dare alle ragazze meno abbienti un’istruzione e una formazione che consentissero di trovare un lavoro dignitoso, diverso da quello di cameriere nelle famiglie abbienti o di semplici contadine nelle aziende agricole.

Per commemorare Aurelia Josz la Casa della Poesia di Monza ha istituito un Premio Letterario e ha realizzato una pubblicazione, alcuni spettacoli teatrali e un percorso di alternanza scuola lavoro con gli studenti del Liceo Artistico Modigliani di Giussano che hanno prodotto un video e una brochure.