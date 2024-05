Un finale di stagione intenso per gli allievi della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani ETS di Monza. In attesa degli esami di certificazione, è tempo di concerti e di saggi. Fino al 31 maggio alcuni giovani musicisti saranno impegnati nel salone d’onore della Villa Reale per creare dei piacevoli intermezzi musicali durante gli incontri in programma alla prima edizione del Festival “Monza Paesaggio Week 2024” organizzato dal Comune.

Monza, gran finale di stagione per i pianisti della Fondazione Appiani: il concerto in Sala Maddalena

Venerdì 31 maggio alle 21 è in programma in Sala Maddalena (via Santa Maddalena) un concerto degli allievi delle classi di pianoforte. Saranno undici i pianisti coinvolti: Bruno Grosso, Daniele Gnagnetti, Gabriele Monguzzi, Vittorio Crespi, Chiara Saldigloria, Beatrice Airoldi, Francesco Cesana, Valentina Molteni, Riccardo Molteni, Jane Rabang e Ilaria Messa. Queste ultime si esibiranno anche in un brano a quattro mani, il Valzer tratto dalla “Bella Addormentata” di Tchaikovsky.

In programma brani del più noto repertorio classico di Chopin, Debussy, Mozart, Tiwolsky. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In via Monte Amiata, nella sede della scuola, presente a Monza sin dal 1932, sono in programma tutti i giorni fino al 14 giugno i saggi di fine accademico degli allievi delle classi di strumento e di canto.