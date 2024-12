Seregno, festa in via Cagnola: tutto pronto per accogliere il tradizionale villaggio natalizio

Uno degli appuntamenti più attesi del panorama natalizio in Brianza batte alle porte. Sabato 21 dicembre, infatti, il parco Madonna della Campagna in via Cagnola a Seregno, per iniziativa dell’associazione Madonna della Campagna, ospiterà il Magico Villaggio di Babbo Natale, che offrirà a tutti un’opportunità di divertimento, tra gonfiabili ispirati al tema del Natale, dalla casa degli elfi allo scivolo del polo nord, intrattenimenti e personaggi magici.

Madonna della Campagna: il programma di sabato 21 dicembre

Un’altra suggestiva immagine di Babbo Natale

I magici personaggi introdurranno i visitatori negli stand, tra truccabimbi e antichi giochi in legno di una volta. Alle 11,30 la scena sarà occupata da uno spettacolo di magia per i più piccoli, il tutto sotto lo sguardo attento proprio di Babbo Natale in persona. Un ufficio postale con nataline postine si occuperà di aiutare i bimbi nella scrittura, anche in lingua inglese, delle letterine dei desideri, che potranno essere consegnate direttamente nelle mani di Babbo Natale seduto sul suo trono, pronto anche ad una foto ricordo. Dalle stalle in Lapponia arriveranno cavalli e pony per il battesimo della sella, senza dimenticare suggestive musiche natalizie, un mercatino di artigianato ed hobbistica, nonché uno stand culinario con coccole gastronomiche calde, che creeranno la giusta cornice a questo magico villaggio.

Madonna della Campagna: l’accesso al villaggio sarà gratuito

Con questa manifetazione e con l’allestimento del tradizionale presepio accanto alla cappellina della Madonna della Campagna, peraltro appena restaurata, in occasione del settantesimo della sua costruzione, avvenuta nel 1954, l’associazione Madonna della Campagna conferma ancora una volta la sua vocazione a far vivere le tradizioni popolari, sempre più difficili da mantenere, offrendo alla popolazione di Seregno e dell’intero territorio brianzolo occasioni di svago rivolte a grandi e bambini. L’accesso all’area del Magico Villaggio di Babbo Natale sarà gratuito.