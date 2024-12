Monza, Elend Zyma apre le porte del suo studio: un’occasione per conoscere la sua arte

L’artista monzese Elend Zyma apre le porte del suo studio al pubblico. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre e 22 dicembre. I visitatori potranno entrare nel laboratorio artistico per ammirare lo spazio creativo e le ultime opere realizzate dall’artista albanese. Lo studio, incastonato nel cortile della canonica accanto all’ingresso laterale del duomo di Monza, aprirà dalle 15 alle 19.

Arte: il progetto del lenzuolo della pace è nato nella casa circondariale

Il pittore di origine albanese, in Italia da quando aveva 18 anni, è stato protagonista nei mesi scorsi di una performance artistica che lo ha portato fino in Islanda. Un viaggio lungo ottomila chilometri per portare un lenzuolo bianco dove ha disegnato il simbolo della pace. Un’idea nata all’interno della casa circondariale di Monza, dove Zyma tiene un corso d’arte per i detenuti. A loro ha consegnato alcuni lenzuoli a cui hanno affidato emozioni, pensieri e riflessioni, e anche il desiderio di pace.

Arte: le emozioni regalate dal viaggio in Islanda

Il viaggio verso l’Islanda è stato quindi una sorta di staffetta, partita dai detenuti della casa circondariale di Monza e arrivata fino al nord Europa. Sorprendente il riscontro raccolto dall’artista lungo il viaggio: «Ogni volta che esibivamo il lenzuolo le persone accanto a noi ci chiedevano di scattare foto e molto spesso si prestavano loro stesse a tenerlo sollevato il tempo di fare delle foto. Tutti hanno condiviso questo messaggio, segno che tutti desiderano la pace e coltivano la speranza che possa finalmente arrivare prima o poi». Anche le immagini di quel viaggio d’artista saranno esposte nello studio di Elend, aperto al pubblico per due giorni alla scoperta del suo mondo.