Enrica, Piero e Ambrogio: i custodi della vera Luganega

Artigiani del gusto, custodi di una tradizione inimitabile. Dal 1835 la famiglia Fossati di Lissone tramanda un sapere che non ha eguali e non ha prezzo: l’arte di confezionare la luganega di Monza.

Una ricetta segreta nata quando il trisavolo Marino aprì un’osteria e posteria nella frazione Bareggia di Lissone. Cinque generazioni dopo, Enrica, Piero e Ambrogio Fossati continuano a lavorare in quell’azienda, fondata ormai quasi due secoli prima. «Non ci siamo mai mossi da Bareggia – racconta Enrica -. Ancora oggi viviamo a Lissone. E, nella nostra azienda, continuiamo a lavorare secondo i valori quel patrimonio secolare di esperienza che ci hanno lasciato i nostri antenati».

La ricetta del loro prodotto più celebre, la famosa Luganega di Monza, è ancora quella lasciata annotata da Marino Fossati. E nulla potrebbe convincerli a cambiarla.

«I nostri salumi – aggiunge con orgoglio Piero – sono stagionati tuttora in una cantina che esisteva già nei primi anni dell’Ottocento. Accanto, c’è una ghiacciaia naturale, che permette di assicurare la temperatura giusta per permettere una stagionatura che nessun prodotto industriale potrebbe imitare».

Enrica, Piero e Ambrogio: il lavoro di una vita mantenendo fede ai valori di famiglia

I tre figli di Carlo e Ancilla hanno appreso dai loro genitori quelle che non sono solo tecniche di lavoro, ma veri e propri valori. E a loro volta loro li avevano ricevuti in dote dai loro padri, e loro dai propri nonni. Un unicum che in Brianza non ha eguali. A partire dall’anno 1878, accanto all’attività si aggiunse una rivendita di sale, tabacchi e commercio di granaglie. Nei primi anni del Novecento Carlo figlio di Marino, aprì un forno per la produzione del pane e rimodernò il negozio aggiungendo il reparto di salumeria. Era aiutato dal figlio Ambrogio detto Fiorino. Nel 1970 Il figlio di Fiorino, Carlo con la moglie Ancilla, iniziarono l’attuale attività di supermercato chiamato Effemarket, in via Gioberti. Nel 1990 è nata a Lissone Effemarket Due, in viale Martiri della Libertà, che si è affiancata con successo al primo punto vendita.



Enrica, Piero e Ambrogio: il fascino di una ricetta segreta

Enrica, Piero e Ambrogio ancora oggi lavorano in modo intenso. Si alzano all’alba, e alla sera hanno alle spalle una giornata di duro lavoro. Ma il loro sorriso è quello delle persone, sempre più rare, che sono animati da una passione vera, unica e irripetibile:

«Amiamo il nostro lavoro – assicura Ambrogio – e siamo veramente felici e gratificati quando vediamo tante persone che si innamorano dei prodotti della tradizione culinaria brianzola e tornano ad apprezzarle e valorizzarle. In particolare i giovani. Un ventenne che preferisce la Luganega di Monzaal Sushi: ecco il nostro sogno di felicità». n