Lissone: Santa Cecilia jazz Big Band di Meda in concerto per Consonanza Musicale

Lissone città sempre più musicale. Proseguono gli appuntamenti per il 50esimo di Consonanza Musicale e le collaborazioni. Proprio venerdì 14 giugno alle 21 i legami d’amicizia portano in città la Santa Cecilia jazz Big Band di Meda, ospiti di Consonanza per festeggiare insieme il traguardo del mezzo secolo.

Lissone: Santa Cecilia jazz Big Band di Meda in concerto: rapporto di amicizia

«Il direttore della jazz band Mauro Ciccarese è un nostro vecchio amico, oltre che un ex Consonanza– racconta Emanuele Radaelli, presidente di Consonanza – così per amicizia viene a suonare in piazza da noi. È bello ritrovarsi, stare insieme e quest’importante compleanno è l’occasione giusta».

Lissone: Santa Cecilia jazz Big Band di Meda in concerto, un fine settimana musicale

Un fine settimana musicale però perché domenica pomeriggio sarà la volta delle esibizioni degli allievi della scuola “Insieme con la musica” che fa sempre parte di Consonanza, piccoli ensamble di giovani musicisti calcheranno il palco di palazzo Terragni per mostrare quanto hanno imparato nel corso dell’anno. A chiudere questo mese saranno i protagonisti di Consonanza con il tradizionale evento “Musica all’aperto” nella cascina di via Aspromonte, a Santa Margherita, all’interno della quindicesima edizione di “musica in villa, musica in piazza, musica nei cortili” organizzata dalla reta Anbima Monza e Brianza. Tutti i dettagli e le informazioni sul sito www.consonanzamusicale.it o l’omonima pagina facebook.