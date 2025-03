L’alleanza culturale fra Reggia di Monza e Palazzo reale di Milano

Vertice milanese per il Consorzio Villa reale e Parco di Monza con i rappresentanti di Palazzo Reale per rafforzare la collaborazione tra i due enti. L’incontro si è svolto lunedì, 24 marzo, con una riunione alla quale ha partecipato il comitato scientifico della Reggia, nominato dal presidente Paolo Pilotto a marzo di due anni fa.

“La collaborazione con il maggiore polo espositivo meneghino è stata rafforzata dalla convenzione recentemente siglata tra il Comune di Milano – direzione Cultura, il Consorzio Villa reale e Parco di Monza e la Provincia di Parma per favorire iniziative congiunte di valorizzazione dei beni monumentali Reggia di Monza, Palazzo reale di Milano e Reggia di Colorno“. Hanno partecipato il presidente del comitato scientifico Andrea Cancellato, in passato direttore generale della Triennale di Milano quando era attiva la collaborazione con la Villa, che si era tradotta nel museo del design al Belvedere; con lui anche gli altri due rappresentanti del comitato scientifico, Alberto Garlandini e Alberta Campitelli (museologo ed esperto in gestione del patrimonio culturale il primo, storica dell’arte e dei giardini la seconda) oltre al direttore generale del Consorzio Bartolomeo Corsini.

Alla riunione infine il direttore del settore Cultura di Milano Domenico Piraina, che si occupa anche del Palazzo reale, e il responsabile della valorizzazione del palazzo stesso, Simone Percacciolo.