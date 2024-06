Giussano, il concorso “Miss Giussano sotto le stelle 2024” bussa alle porte

È giunto il momento di dare il via al conto alla rovescia per “Miss Giussano sotto le stelle 2024”, che celebra quest’anno la sua 13esima edizione. Dopo il successo delle due precedenti edizioni tenutesi nella suggestiva Villa Sartirana a Giussano, l’evento promette di essere ancora una volta un appuntamento imperdibile per tutti i giussanesi e non solo. La formula vincente rimane invariata: entusiasmo, voglia di fare e un perfetto gioco di squadra nell’organizzazione, elementi che nel tempo si sono rivelati decisivi per il successo dell’evento. Questo spirito collaborativo è la chiave che ha permesso a “Miss Giussano sotto le stelle” di consolidarsi come uno degli eventi più attesi e apprezzati dell’anno. La grande domanda che aleggia è: chi erediterà la fascia dalla seregnese Giorgia Damiolini? Il titolo di “Miss Giussano sotto le stelle” rimarrà in città? Per scoprirlo, l’appuntamento è fissato per sabato 29 giugno alle 21, quando Villa Sartirana farà da cornice alle tre uscite sul palco e sulla passerella delle concorrenti che si sfideranno in questa 13esima edizione.

“Miss Giussano”: l’entusiasmo di Giussano Incentro e Pro Loco

La serata sarà all’insegna del divertimento e della socialità, combinando eleganza e leggerezza sotto la guida esperta di Davide Colavini, che con la sua conduzione familiare e collaudata, garantirà momenti di intrattenimento e suspense. Ma “Miss Giussano sotto le stelle” non sarebbe completa senza le sue sorprese annuali, che anche questa volta non mancheranno di stupire il pubblico. «Siamo grati a tutte le persone che stanno lavorando all’organizzazione della serata, all’amministrazione comunale che continua a supportare l’evento con attenzione e dedizione, e a tutti gli amici di “Miss Giussano sotto le stelle” che ogni anno rispondono presente, sostenendo la manifestazione», hanno commentato con soddisfazione Luigi Costanzo e Sisto Polito di Giussano Incentro e Pro Loco. «Senza di loro, l’entusiasmo e la voglia di fare non sarebbero sufficienti», hanno aggiunto.

“Miss Giussano”: sarà l’edizione numero tredici

La 13esima edizione di “Miss Giussano sotto le stelle” promette di essere indimenticabile, un’occasione per celebrare la bellezza, la grazia e la comunità. L’evento si preannuncia come un grande successo. Per chi desidera partecipare o semplicemente godersi la serata, l’appuntamento è dunque fissato per sabato 29 giugno. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare i numeri 348/ 3208596 o 338/ 8456664, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: proloco.giussano@gmail.com.