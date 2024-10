Desio: il gran ritorno di “Se20insieme” con il successo di Nomadi e Legnanesi

È stato un ritorno in campo in grande stile per l’Associazione se20insieme. A distanza di qualche anno dall’organizzazione degli ultimi appuntamenti sul territorio, l’associazione guidata da Simona Erba è stata la promotrice dei due appuntamenti ospitati a Desio al Pala FitLine: il concerto dei Nomadi di sabato 28 settembre e poi lo spettacolo dei Legnanesi. Buona la risposta del pubblico, oltre mille le presenze registrate per la band storica fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio, qualche centinaio in meno per i Legnanesi sempre molto presenti nei teatri della Brianza.

Desio: il gran ritorno di “Se20insieme”, in futuro eventi anche a Nova Milanese

«Con i Nomadi abbiamo fatto cantare la gente, con i Legnanesi l’abbiamo fata ridere, credo che non possiamo chiedere di più», ha sottolineato Stefania Francia, portavoce dell’associazione. E ha aggiunto: «L’associazione ha la sua sede a Nova Milanese ed è qui che inizialmente avevamo proposto i due eventi, siamo contenti che la città di Desio ci abbia messo a disposizione un spazio come il Pala FitLine, in futuro potremmo valutare altri spazi, inutile negare che ci piacerebbe organizzare qualcosa a Nova siamo contenti che il sindaco Pagani sia venuto ad entrambi gli appuntamenti».

Desio: il gran ritorno di “Se20insieme”, gli intenti per migliorare la formula “musica e risate”

L’associazione è già al lavoro per i prossimi eventi? «Certo, ma è troppo presto per poter dire altro», ha detto Francia. Quindi, la formula vincente è musica e risate. Cosa, invece, bisogna migliorare per il futuro? «L’associazione era ferma da qualche anno – ha precisato ancora la portavoce – Sicuramente da perfezionare la promozione: abbiamo lavorato molto sui social, ma non bisogna dimenticarsi dei “vecchi” manifesti che hanno sempre la loro efficacia e questi forse, ne sono stati affissi un po’ pochi. Soprattutto bisogna allargare l’orizzonte e raggiungere più comuni possibile di Monza e della Brianza. Però si è allargato lo staff con Ornella, Eleonora e il prezioso supporto di Antonio Primativo».