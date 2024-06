Legnanesi acclamati ad Albiate: centinaia di persone nel parco di Villa Campello tra applausi e la “promessa” strappata agli organizzatori della Sagra di San Fermo di far tornare l’amata Compagnia dialettale anche nel 2025. Il mese di maggio si è chiuso col botto nel piccolo paese brianzolo che ha ospitato lo spettacolo “7 Non rubare” dei Legnanesi accogliendo 700 persone nel parco comunale di Villa Campello.

Albiate, San Fermo: nuovo grande successo per i Legnanesi, 700 persone hanno sfidato il freddo dopo due giorni di pioggia

Il pubblico ha sfidato le temperature decisamente basse per il periodo dopo due giorni di pioggia pur di vedere i beniamini del palcoscenico che anche quest’anno hanno strappato risate per due ore di spettacolo. Teresa, Mabilia e Giovanni, accompagnati da altre figure esilaranti, hanno portato in scena una commedia con riferimenti attuali, con la consueta verve comica.

I protagonisti non hanno perso l’occasione di far riferimenti ai guai dell’influencer italiana più famosa, alla politica (invitando il pubblico ad andare a votare alle prossime elezioni europee), ma soprattutto ai principi morali che hanno fatto da tema portante dello spettacolo in cui si sono contrapposti Nord e Sud in una girandola di situazioni che portano la famiglia Colombo a comparire in tribunale.

Albiate, San Fermo: nuovo grande successo per i Legnanesi, gli Amici festeggiano 25 anni

Per Albiate si è trattato di un evento di successo promosso dagli Amici di San Fermo che quest’anno festeggiano 25 anni di fondazione. Al termine della serata, il coup de teatre: il presidente del sodalizio, Sergio Sala, nel salutare i presenti dando appuntamento all’estate albiatese da giugno ad agosto, ha ricevuto dalla platea la richiesta davvero a furor di popolo per il ritorno dei Legnanesi nel 2025.

Albiate, San Fermo: nuovo grande successo per i Legnanesi, appuntamento al 2025 per tornare a mangiare l’anguria

«Siamo legati ad Albiate – ha risposto Teresa, alias Antonio Provasio che ha ricordato i precedenti in Villa Campello – Siamo sempre stati accolti benissimo, e poi ogni volta mangiavamo l’anguria, questa volta fa un po’ freddo, è più da cassoeula… speriamo di mangiarla anche l’anno prossimo! Grazie a tutti”.