Video Bagno di folla per i Nomadi a Desio

I Nomadi tornano a suonare a Desio, una delle tappe storiche per il gruppo di Beppe Carletti. E la data di sabato sera è stata ancora una volta un bagno di folla per la band che è una delle realtà rock più longeve in Italia per continuità ma anche per pubblico fedele, che anche in quello che fu il PalaDesio attuale Pala Fitline, è arrivato in massa per assistere all’esibizione dei suoi beniamini.

Bagno di folla per i Nomadi e monsignor Raimondi

E nel dietro le quinte Carletti ha abbracciato uno degli artefici e dei fans più accaniti a Desio, il vescovo vicario di Milano, Monsiglior Luca Raimondi ma anche il sindaco Simone Gargiulo. Una parte del ricavato andrà alla Croce Rossa comitato di Desio.