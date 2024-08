Video Bertocchi suona l’ukulele sul Villoresi sognando il festival di Desio

Musica, caldo, qualche birretta e il Grugnotorto che diventa come le Hawaii. Ai pochi sportivi in transito lungo il Canale Villoresi in questo ferragosto bollente, sarà capitato di assistere alla esibizione di Maurizio Bertocchi virtuoso dell‘ukulele, particolarissima chitarrina originaria delle Hawaii, che proprio in Brianza ha estimatori e suonatori appassionati. Sono più anni infatti che il Comune di Desio organizza un partecipatissimo festival dedicato a questo strumento, che attrae fans da tutta Italia. E Bertocchi, con la sua compagna e manager ha scelto proprio il placido scorrere del Canale Villoresi per dare un saggio della sua bravura musicale esibendosi per i passanti. Un’occasione in più, per passare qualche ora all’aria aperta e ascoltare molti classici del pop rifatti in chiave hawaiana, per i non pochi brianzoli rimasti a casa anche durante la pausa di metà agosto.