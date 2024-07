Censimento di parchi e giardini storici: a Monza e Brianza sono 92

Sono a tutti gli effetti dei musei a cielo aperto. Parchi e giardini storici, progettati da architetti e paesaggisti circondano le ville di delizia in Brianza, ma non solo. Regione Lombardia ha deciso di dare il via alla catalogazione di queste oasi di pregio, una stima di 1.500 realtà diffuse in tutta la regione.

La Brianza da sola ne conta 92, ma probabilmente all’appello ne mancano diverse. L’iniziativa è contenuta in una delibera approvata dalla giunta del Pirellone su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Il provvedimento contiene lo schema di accordo tra Regione e ministero della cultura per dare il via all’individuazione, quantificazione e descrizione dei parchi e giardini storici, nonché alla loro catalogazione ai fini di una più efficace conoscenza, salvaguardia e valorizzazione.

I fondi a disposizione della Lombardia, assegnati dal ministero della cultura, sono di 360mila euro.

Censimento di parchi e giardini storici: l’assessore regionale

«Questo progetto – spiega l’assessore Caruso – fornirà uno strumento essenziale per promuovere e orientare efficaci azioni di valorizzazione di uno straordinario patrimonio culturale, nonché possibili azioni di tutela in favore di parchi e giardini storici della Lombardia. Una conoscenza sistematica dei beni culturali presenti sul territorio, infatti, è fondamentale anche ai fini di un corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e alla redazione dei piani paesaggistici e delle politiche ad essi legate. Perciò siamo molto soddisfatti per questa lungimirante iniziativa condivisa con il ministero della cultura, con cui prosegue una proficua collaborazione».

Censimento di parchi e giardini storici: i luoghi di Monza

Sono 11 i parchi e giardini storici solo nella città di Monza. In elenco figura naturalmente il parco reale voluto da Napoleone nel 1805. Una voce a parte è per i giardini reali, nati insieme alla Villa reale nel 1777 e successivamente modificati nel loro impianto originario che avrebbe dovuto essere quello di una piccola Versailles con parterre, statue e fontane. Figurano nell’elenco anche i Boschetti reali, nati ai tempi di Ferdinando d’Asburgo per collegare la Villa alla città e una voce a parte è costituita dal Roseto insieme al Frutteto (probabilmente ci si riferisce al fruitier nell’avancorte della villa che oggi ospita le serre comunali e la collezione di agrumi storici). Tra le proprietà private Villa Barbò a San Fruttuoso, Villa Torneamento con il suo giardino e Villa Cappuccini di manzoniana memoria. L’impressione è che all’appello manchino parecchi giardini: come il parco che circonda Villa Pennati in via Frisi, ma anche i giardini nascosti delle case del centro storico.

Censimento di parchi e giardini storici: la Brianza

In provincia un bel nucleo di giardini è a Vimercate con le sue ville come la Gallarati Scotti, l’ex convento di san Francesco, la Lodovica, Villa Borromeo e il suo casino di caccia. Tra le ville private figura Villa Belvedere a Macherio di proprietà della famiglia Berlusconi così come Villa Gernetto a Lesmo.

Figura come giardino storico anche il Parco delle sculture Rossini Art Site a Briosco, non propriamente storico, ma sicuramente di grande interesse artistico e culturale per la collezione di sculture di arte contemporanea. Sempre a Briosco c’è invece il parco di Villa Medici Giulini che ha mantenuto il suo impianto originario. L’elenco vede presenti quasi tutti i giardini aperti in occasione di Ville Aperte in Brianza. Molti nomi conosciuti come Villa Tittoni a Desio, Villa Buttafava. A Cesano Maderno naturalmente Villa Borromeo Arese e Villa Monterotondo. Tra le curiosità a Vedano c’è Villa Litta Modignani e la vicina villa Zendali. Entrambe raccontano dell’amore tra Re Umberto e la duchessa Eugenia Litta Attendolo Bolognini e meriterebbero si essere visitati.

Censimento di parchi e giardini storici: l’elenco completo

Agrate Brianza

Villa Trivulzio con parco (Omate)

Villa Schira Corneliani Toschi

Aicurzio

Villa Biffi Rogorini (Castel Negrino) Villa La Commenda

Villa Malacrida

Villa Comunale già Paravicini con giardino e annessi

Villa Pasqualina Malacrida Aceti

Albiate

Villa Airoldi Caprotti con giardino, parco e oratorio

Viale della Rimembranza

Arcore

Villa Vittadini

Casa Ravizza con giardino, annessi e costruzioni minori

Villa Borromeo d’Adda con parco e annessi

Barlassina

Villa Rezzonico con giardino

Palazzo Rezzonico e giardino annesso

Bernareggio

Villa Comi e parco

Villa Landriani Bonacina Gallesi e parco

Besana in Brianza

Cascina Casanesca

Villa Annunciata

Parco della Rimembranza

Biassono

Villa Settecentesca già dei Verri con annesso giardino, cinta e cancellata

Villa Paradiso Bovisio Masciago

Parco della Villa Erba Odescalchi Scotti

Bovisio Masciago

Villa Zari con parco ed edifici annessi

Brugherio

Villa Sormani Andreani con annesso oratorio, giardino e zona di rispetto (Moncucco)

Burago di Molgora

Villa Trivulzio con parco e annessi

Villa Oggioni e parco

Villa Penati Ferrerio con giardino

Briosco

Parco delle Sculture Rossini Art Site

Villa Medici Giulini

Carate Brianza

Villa Stanga Busca con giardino e annessi

Villa già Cusani Casati Confalonieri compreso l’oratorio nel parco

Villa Stanga Busca con giardino e annessi

Cesano Maderno

Villa Monterotondo

Villa Borromeo Arese Jacini e parco

Concorezzo

Villa Zoia con parco

Cornate d’Adda

Villa Sormani – Biffi con giardino, annessi e zona di rispetto

Desio

Villa Paleari e giardino

Villa Tittoni Traversi con parte del parco annesso e zona di rispetto

Villa Buttafava con parco e chiesa

Lentate Sul Seveso

Villa Valdettaro con parco ed annessi Villa Settecentesca già Volta, Isacco e Sannazaro e parco del Cardinal Stoppani

Villa Radice con parco

Lesmo

Villa “Il Gernetto” ora Somaglia già Mellerio con annesso parco

Villa Novecento

Viale della Rimembranza

Limbiate

Complesso di Villa Attanasio Medolago e Villa Mella con i parchi

Villa Rasini Medolago e giardino

Villa Crivelli Pusterla Arconati

Villa Bazzero Mella

Macherio

Villa Belvedere

Meda

Casa Monastero di San Vittore, ora villa Antona Traversi

Villa Vismara già Lanzani con giardino e rustici

Villa Antona Traversi

Villa Brasca

Monza

Villa Sala e annesso giardino

Giardino Storico e Parco Reale di Monza

Boschetti Reali e Frutteto

Roseto Nino Fumagalli

Villa Cappuccini e parco

Villa Mirabello

Giardini

Villa Mirabellino

San Fruttuoso Villa Barbò

Villa Torneamento e giardino

Villa Reale e parco

Muggiò

Villa Casati Stampa di Soncino

Nova Milanese

Villa Colombo Crosti e parco

Ronco Briantino

Villa Perego con parco e rustici

Seveso

Villa Dho o Petitosa o Maiocca con giardino e rustici annessi

Sovico

Viale della Rimembranza

Triuggio

Villa Luigia con parco, bosco e terreni annessi

Usmate Velate

Villa Belgioioso Scaccabarozzi

Varedo

Villa Bagatti Valsecchi con parco e viale

Parco 1° maggio

Villa Medici di Marignano – Palazzo comunale

Vedano al Lambro

Villa Litta Modignani con scuderie, parco e servizi

Recinto Delle Memorie presso Villa Litta Modignani

Villa Zendali con parco

Verano Brianza

Villa Formenti e parco con annessi

Villasanta

Villa Camperio con giardino

Vimercate

Villa Gallarati Scotti con parco

Complesso ex convento di San Francesco, giardino e annessi

Villa Borromeo con parco e casino di caccia (Oreno)

La Lodovica

Villa e parco Santa Maria Molgora (Meli Lupi di Soragna)

Villa settecentesca, giardino e rustici

Palazzo Mandelli e giardino

Palazzo Comunale già Palazzo Trotti con annesso parco

Villa Sottocasa

Villa Gussi con parco e annessi

Viale della Rimembranza