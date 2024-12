Capodanno a teatro: balletto, musica e spettacoli a Monza per entrare nel 2025

L’anno vecchio si saluta a teatro. Prima di brindare al 2025, il Manzoni apre il suo palcoscenico lunedì 30 dicembre alle 21 con il balletto “Lo schiaccianoci” allestito dalla compagnia del Teatro nazionale dell’opera della Romania che si trova in tournée in Italia.

Le scenografie incantate, gli splendidi costumi e l’impeccabile professionalità dei ballerini faranno immergere lo spettatore nell’atmosfera fiabesca del racconto di Hoffmann tra giocattoli, soldatini, l’esercito dei Topi, la città dei dolci. Un sogno scandito dalle indimenticabili musiche di di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Biglietti su vivaticket.com. Info: tel. 334.1891173.

Musica protagonista anche nella serata di san Silvestro al Manzoni. Sarà un Capodanno da Oscar con un “Omaggio a Ennio Morricone”. Ad esibirsi a partire dalle 22 del 31 dicembre sarà l’Ensemble Le Muse, gruppo di una ventina di musiciste donne provenienti dai principali conservatori del nord Italia, che si sono specializzate nelle migliori accademie musicali italiane ed estere. Il gruppo si è formato grazie al maestro Andrea Albertini, pianista e direttore d’orchestra, che sarà presente anche sul palco del teatro monzese. Voce solista Daniela Placci. Lo spettacolo è stato insignito dell’alto patronato del presidente della repubblica. Biglietti su ticketone.it.



Musica da ascoltare, da cantare, ma anche da ballare la sera di San Silvestro al teatro Villoresi. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il direttore artistico del teatro di piazza Carrobiolo Gennaro D’Avanzo ha voluto riproporre la stessa formula richiamando il gruppo musicale Tributo Italiano considerato uno tra le migliori tribute cover band d’Italia che proporrà le più belle canzoni del nostro paese degli anni settanta, ottanta e novanta. A mezzanotte ci sarà il tradizionale brindisi con panettone e spumante offerti dalla direzione del Villoresi. Infoline: 039.324534; 340.8977040; teatrovilloresi.it.

Teatro “tradizionale” con la possibilità di scegliere tra due spettacoli al Binario 7. Il palcoscenico della sala Chaplin accoglierà alle 22 lo spettacolo “Bentornata Francesca” di Valentina Ferrari (che è anche una delle protagoniste) per la regia di Arturo Di Tullio. La storia ruota attorno alle vicende di Lidia e Marina, una coppia sposata da molti anni che vive una routine fatta di lavoro e viaggi. Due donne decise e risolute, una chef stellata e l’altra manager affermata. Tutto andrebbe per il meglio se ogni tanto non comparisse Francesca, la sorella minore di Marina, femme fatale e cantante dalla vita turbolenta che spesso sparisce per mesi e riappare con guai cui rimediare e uomini da consolare. Marina ha nei confronti della sorella un atteggiamento molto protettivo che fa arrabbiare Lidia. Un giorno Francesca si presenta a casa delle due donne con un bambino molto piccolo. Inizia una convivenza difficile in cui le donne si affrontano fra pannolini, biberon, fidanzati, spasimanti, amiche folli, pianti e risate.

Alle 22.15 le luci della sala Picasso si spegneranno per accogliere “Xanax”, spettacolo di Angelo Longoni adattato da Arturo Di Tullio (che è anche uno degli attori). Protagonisti Daniele e Laura due colleghi che si conoscono solo di vista, che un venerdì pomeriggio rimangono accidentalmente bloccati nell’ascensore della società dopo che tutti se ne sono già andati. Dovranno rimanere lì fino al lunedì mattina all’arrivo del personale delle pulizie. Come mantenere la calma in uno spazio così angusto, senza che nessuno sappia della loro presenza all’interno e senza campo per i telefoni? Al termine degli spettacoli brindisi di mezzanotte. Info: tel. 039. 2027002.