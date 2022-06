Villa reale di Monza, concerti gratuiti nei venerdì di luglio

Ascoltare la musica nelle sale dove si incontravano i reali d’Europa. Immergersi in un contesto di grande eleganza e charme con le sette note in sottofondo. Tutto ciò sarà possibile da venerdì 1 luglio alla Villa Reale di Monza. A proporre il nuovo appuntamento per l’estate monzese sono Regione Lombardia e i Pomeriggi Musicali. Ogni venerdì del mese alle 20.15, quando le luci del giorno non si sono ancora spente, la reggia voluta dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria farà da palcoscenico a una rassegna di concerti gratuiti, dove, insieme alla musica, sarà possibile – per coloro che lo desiderano – immergersi nella storia visitando l’edificio costruito dall’architetto Giuseppe Piermarini.

“Regione Lombardia continua ad investire sulla valorizzazione e sulla promozione della Villa Reale di Monza – hanno dichiarato gli assessori regionali Stefano Bolognini e Fabrizio Sala – Dopo il grande successo delle iniziative degli scorsi mesi con questi concerti gratuiti continuiamo ad aumentare l’offerta dei servizi per i cittadini – hanno aggiunto – Miriamo a rendere il comparto Villa Reale e Autodromo un luogo sempre più attrattivo, anche per le nuove generazioni, e un punto di riferimento internazionale in termini di cultura, innovazione e anche di turismo emozionale”. “Ci aspetta un appuntamento importante – ha chiosato l’assessore regionale Fabrizio Sala – il centenario del nostro autodromo di Monza, evento che richiamerà sul territorio centinaia di migliaia di appassionati, accendendo i riflettori a livello mondiale sulla Lombardia e sulla Brianza” ha concluso Sala.

Villa reale di Monza: l’1 luglio inaugura Federico Mondelci

Il primo appuntamento, che coincide con l’inizio del mese, vedrà protagonisti il direttore e sassofono Federico Mondelci, da trent’anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, e l’orchestra I Pomeriggi Musicali, la nota e stimata formazione milanese che debuttò nel capoluogo lombardo, al Teatro Nuovo, pochi mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale, che oggi vanta un repertorio molto vasto che spazia dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo fino alla musica moderna e contemporanea. I musicisti eseguiranno al loro debutto monzese musiche dal sapore europeo e sudamericano. In cartellone vi sono, infatti, brani di Aznavour, uno dei più amati e grandi chansonnier francesi, Jobim, compositore e cantante brasiliano, Iorio, compositore italiano di musica classica e di colonne sonore, e Piazzolla, la musica del tango per eccellenza.

Villa reale di Monza, come prenotarsi per i concerti

Cinque gli appuntamenti in programma nelle serate del 1°, 8, 15, 22 e 29 luglio. Per prenotarsi occorre collegarsi al sito della rassegna.