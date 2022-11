Tutto pronto a Besana Brianza per la tradizionale fiera di Santa Caterina

«La fiera di Santa Caterina quest’anno diventa ancora più corposa, anche se dobbiamo rinunciare ancora a qualche tradizione, come il Turum o il concorso della torta più buona. Si svilupperà su più giorni e la sera del 25 novembre ci sarà anche un bellissimo spettacolo teatrale in dialetto brianzolo». Così il sindaco di Besana Brianza Emanuele Pozzoli ha presentato il calendario di eventi, organizzato grazie al contributo della Pro Loco, per la 128esima edizione della secolare iniziativa. Ad aprire i festeggiamenti sarà la presentazione della 26esima edizione de “Ul Tacuin”, in programma martedì 22 novembre, alle 20.30 presso la serra del parco di Villa Filippini. Il calendario notiziario di Besana 2023, realizzato dai volontari della Pro Loco e dal suo presidente Angelo Viganò, sarà dedicato a Calò. Il 24 novembre, alle 20, presso la sala conferenze di Villa Filippini, ci sarà l’inaugurazione della mostra d’arte “Save Me” dell’artista Patrizia Lo Feudo, sul tema della violenza sulle donne, allestita presso il padiglione neoclassico di Villa Filippini.

Fiera di Santa Caterina: una ricca programmazione

Il 25 novembre, giorno della fiera, vedrà ancora protagonista la Pro Loco di Besana. Si inizierà con gli stand dei produttori agricoli con degustazione e vendita dei prodotti tipici a chilometro zero, nel parcheggio in via Dante. Alle 9, davanti al Centro Settecolli, in via Viarana 6, è in programma l’inaugurazione delle opere strutturali di riqualificazione del borgo di Santa Caterina. Inoltre, durante la giornata, presso le sale espositive di Villa Filippini sarà possibile visitare la mostra storico-fotografica dedicata a Calò e la mostra “Armida Barelli, nulla sarebbe stato possibile senza di lei”. Alle 11.30 è, invece, in programma la benedizione e l’apertura ai visitatori del Centro Studi Eugenio Corti, inaugurato lo scorso maggio. Ma non è tutto. Lungo via Viarana, verranno posizionate 30 postazioni con i giochi tradizionali in legno. Inoltre, in chiesa San Carlo, ritorna la mostra dei presepi napoletani di Antonio Mammato, un’anteprima della mostra natalizia dei presepi artistici. E in piazza Eugenio Corti ci sarà il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio.

Fiera di Santa Caterina: il contributo della Pro Loco

«Le iniziative culturali (letture a tema e spettacolo teatrale), folcloristiche e gastronomiche organizzate dall’amministrazione e dalle altre associazioni, contribuiranno a rendere questa 128a edizione una giornata speciale, un’occasione per rivivere le emozioni e le tradizioni di un tempo e per riassaporare la gioia di stare insieme», ha commentato il presidente della Pro Loco, Angelo Viganò.