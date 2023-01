Torna il falò di Sant’Antonio a Baruccana

Dopo due anni di stop causa covid torna il tradizionale falò di Sant’Antonio organizzato dal Comitato di via Zara con il patrocinio della Città di Seveso. Appuntamento martedì 17 alle 20.45 in via Zara con tante sorprese e un buffet di dolci, vin brûlé e caldarroste per tutti i partecipanti. Il Comitato Folcrolistico della località organizza periodicamente eventi che coinvolgono non solo i residenti in zona, ma tanti sevesini e non che gradiscono lo spirito delle iniziative, in particolare in rispetto dalla tradizione e della storia locale. In quest’occasione, oltre a godere del calduccio del rogo e gustare le leccornie preparate dai volontari, i presenti potranno consegnare il proprio bigliettino con dei desideri da bruciare, proprio come vuole la tradizione. «Finalmente dopo due anni di fermo siamo riusciti a riorganizzare questa tradizionale manifestazione a cui teniamo moltissimo e che è uno dei nostri punti di riferimento nel calendario degli eventi annuale», spiegano dall’organizzazione. «Invitiamo tutti, ma proprio tutti, e possiamo dire sin d’ora che per tutti i presenti ci sarà una simpatica sorpresa».