Seregno: un concerto e tante celebrazioni per la Filarmonica fiati

Tutto esaurito il teatro San Rocco di Seregno in occasione del concerto della Filarmonica fiati Città di Seregno, “Un Natale da favola!”.

Seregno: concerto Filarmonica fiati, i 30 anni dell’evento voluto da Pierino Romanò

Una serata di gioiosa, coinvolgente e trascinante musica che è stata anche di ricordo di date significative quali i 30 anni del concerto di Natale promosso e voluto dal concittadino Pierino Romanò in collaborazione con il circolo culturale Seregn de la memoria, da lui stesso fondato. Un seregnese, orgoglioso di essere seregnese, una città che ha molto amato e alla quale ha offerto tutto se stesso anche nei momenti della sua malattia.

“Amo la banda – aveva scritto – prima di tutto la amo perché è la musica del mio antico paese e un paese che non ha una banda è destinata ad avere balconi senza fiori e animi senza poesia e gente dal cuore arido”.

Seregno: un concerto e tante feste per la Filarmonica fiati, i 65 anni del Teatro San Rocco

Ma anche i 65 anni di attività del teatro San Rocco, inaugurato nel febbraio 1957 dall’allora prevosto monsignor Enrico Ratti, 65 anni di impegno generoso, costante, appassionato da parte di tantissimi volontari che si sono alternati nella conduzione, svolgendo un servizio gratuito come criterio del dono di sé. Un impegno che i tanti volontari stanno permettendo di ricordare perché sono stati e continuano ad essere il sostegno materiale e morale per continuare ad offrire alla città un servizio culturale e sociale, perché il teatro è cultura, socialità e comunità, e i 50 anni ininterrotti di cartellone di stagioni di prosa.

Seregno: un concerto e tante feste per la Filarmonica fiati, i 40 anni della compagnia teatrale San Giovanni Bosco 1982

Oltre ai 40 anni di fondazione della compagnia amatoriale san Giovanni Bosco 1982, i cui attori hanno animato la prima parte del concerto sui brani più celebri più celebri di Walt Disney: La Bella e la Bestia, Mary Poppins, Disney fantasy, il Gobbo di Notre Dame, impersonando di volta in volta i principali personaggi, con l’apprezzamento unanime da parte del pubblico rimasto entusiasta.

Seregno: un concerto e tante feste per la Filarmonica fiati, donazione di un defibrillatore

Prima della seconda parte del concerto il dottor Orazio Ferro, cardiochirurgo dell’ospedale san Gerardo di Monza, ha donato al presidente della Filarmonica fiati, Alessandro Sala, un defibrillatore, in segno di riconoscenza per il costante contributo che l’associazione musicale offre nel corso dell’anno alle iniziative di “Brianza per il cuore”.

Seregno: un concerto e tante feste per la Filarmonica fiati, applauso per Marina Colombo Sala

Un caloroso e speciale applauso è stato rivolto a Marina Colombo Sala, presidente dell’associazione musicale Ettore Pozzoli, che da dietro le quinte è l’ideatrice e animatrice di questo tipo di eventi musicali, figlia d’arte del maestro Giacomo Colombo, tra i primi direttori dell’allora corpo musicale Santa Cecilia trasformato in Filarmonica fiati.

Seregno: un concerto e tante feste per la Filarmonica fiati, i cori degli istituti comprensivi

Nella seconda parte del concerto i brani natalizi sono stati eseguiti dai cori degli istituti comprensivi di Seregno: Aldo Moro e di Paina di Giussano, don Beretta e dell’associazione corale Siyaya; maestri dei cori: Carlo Pozzoli e Fabio Giannese, con la partecipazione della piccola Ludovica Sala, 10 anni. L’evento è stato condotto da Chiara Consonni e dalla giovanissima Letizia Sala.

Il concerto da favola ha riservato anche la parentesi di una gustosa sorpresa con un brindisi per celebrare tutte le feste.